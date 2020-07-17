Коронавирус в Твери, последние новости на 17 июля 2020 года: семьям, воспитывающим подростка 16-18 лет, автоматически начислят ещё по 3 тысячи рублей

Всего на 17 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4183 человека, инфицированных COVID-19.

456 (- 48 за сутки) заражённых изолированы.

3620 (+ 76) пациентов с начала пандемии выздоровели. 107 человек скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

В Тверской области в первой половине июля единовременная выплата перечислена на 2034 ребенка в возрасте от 16 до 18 лет включительно. Эта мера поддержки введена в регионе в связи с пандемией коронавируса. На данный момент подано 5830 заявлений. Всего же этой мерой поддержки могут воспользоваться 30 тысяч детей.

Как сообщили накануне в правительстве региона, губернатором Игорем Руденей принято решение о повторной единовременной выплате детям 16-18 лет. При этом заявление надо будет подать только один раз.

Вторая выплата будет перечислена автоматически. Напомним, по 3000 рублей на ребенка получают семьи, которые воспитывают одного-двух детей, по 5000 рублей на ребенка – многодетные семьи.