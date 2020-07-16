2020-07-16T17:57:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос акции «Бессмертный полк» в Твери: какого числа пройдёт и почему переносят

Шествие отменили из-за коронавируса
Алина ПЕТРОВА
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Бессмертный полк в Твери вновь перенесли из-за коронавируса.Бессмертный полк в Твери вновь перенесли из-за коронавируса.Фото: Альберт БОЙКОВ
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Акцию «Бессмертный полк» 26 июля в Твери отменили. Сделано это не только в столице Верхневолжья, организаторы решили перенести мероприятие по всей стране.

Новая дата проведения шествия будет, видимо, утверждена после того, как обстановка с заболеваемостью коронавирусом в стране стабилизируется.

Напомним, традиционно акция «Бессмертный полк» проходит в России и других странах в День Победы, 9 мая.

Сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России» Василий Лановой предложил провести шествие в полноценном формате 9 мая 2021 года.

Тем не менее, новая дата марша «Бессмертного полка» в 2020 году пока не названа, но известно, что рассматривается вариант провести шествие 2 сентября – в день окончания Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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