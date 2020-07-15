Как оформить тверское региональное пособие на детей 16-18 лет, не простаивая в очередях

В Тверской области семьи с детьми 16-18 лет ещё раз получат поддерживающие выплаты. Речь о региональной мере поддержки, введённой 1 июля по инициативе губернатора Игоря Рудени.

Напомним, семьи с детьми младше 16 лет получают федеральную поддержку: единовременная выплата в 10 тысяч рублей положена на каждого ребёнка, рождённого с 11 мая 2004-го по 30 июня 2017 года включительно. Перечисления начались 1 июня 2020 года. Чтобы получить такую выплату, если вы ещё этого не сделали, обращайтесь в Пенсионный фонд или заполняйте форму заявления на сайте Госуслуг.

Что касается региональной выплаты на детей 16-18 лет, её будут выдавать повторно. Изначально планировалась, что это пособие (3 или 5 тысяч рублей в зависимости от количества детей в семье) тоже будет разовым. Но 14 июля на заседании областной бюджетной комиссии было принято решение помочь семьям деньгами дважды. Это пособие оформляется в центрах соцподдержки населения или дистанционно - через Госуслуги.

Сумма выплаты осталась неизменной: по 3000 рублей выплачивается на каждого ребёнка из семьи, воспитывающей одного или двух детей, и по 5000 рублей на каждого ребёнка дают многодетным семьям. Причём всё это касается и подростков, воспитывающихся опекунами.

Некоторые семьи к настоящему моменту уже успели оформить и даже получить первую выплату. С повторной для них не должно возникнуть никаких хлопот - средства будут начислены автоматически, писать заявление или делать что-либо ещё для этого не нужно.

Но у некоторых и с первой выплатой возникли сложности. Получать госуслуги дистанционно привыкли ещё не все. По старой памяти люди массово кинулись штурмовать центр соцподдержки населения, создав там очереди и толчею. Ситуация осложняется тем, что центр соцподдержки, у которого сейчас и без того работы немало, для вопросов по этим выплатам смог выделить лишь один день - четверг.

Кто-то из тех, кто выплату ещё не получил, и рад бы оформить всё дистанционно, да не знает как. Социальные сети до сих пор пестрят вопросами о том, что это за пособие и как его получить.

Для тех, кто ещё не получил выплату, «КП»-Тверь» подготовила инструкцию, как это сделать.

Кому положены выплаты?

Семьям с детьми 16-18 лет, родившимися в период с 1 января 2002 года по 10 мая 2004-го. Причём выплату на 18-летнего подростка, родившегося с 1 января по 1 июля 2002 года, оформляет он сам. На подростков, чей день рождения пришёлся на период со 2 июля 2002 года по 10 мая 2004 года, выплату оформляет один из родителей.

Чтобы попасть под действие меры региональной поддержки, подросток должен являться гражданином Российской Федерации и быть зарегистрированным на территории Тверской области не менее пяти лет.

Какие документы необходимы для оформления выплаты?

- Копии российского паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, - для родителя, если заявителем выступает он, а также для всех детей, на которых оформляется выплата.

- Если заявление подаёт родитель или опекун, потребуется копия свидетельства о рождении ребёнка или акт о назначении опекунства соответственно.

- При наличии можно также предоставить: копии удостоверения многодетной семьи, справки о пребывании в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо в семье опекуна.

Где оформить выплату?

Это можно сделать через сайт Госуслуг, а также придя лично с вышеуказанными документами в МФЦ или учреждение соцзащиты (в Твери - Центр соцподдержки населения на Склизкова, 48). Чтобы получить выплату, заявление на неё необходимо оформить до 1 октября 2020 года.

Как оформить выплату онлайн на Госуслугах?

Учитывая загруженность органов соцподдержки, конечно, быстрее получится оформить всё через портал Госуслуг. Давайте разберёмся, как это сделать.

Если вы зарегистрированы на Госуслугах, войдите на сайт под своей учётной записью. В шапке сайта, справа от логотипа «Госуслуги», выбираем пункт меню «Услуги». Там кликаем на «Органы власти». Выбираем пункт «Региональные органы исполнительной власти», далее - «Правительство Тверской области», далее - «Территориальные органы и подведомственные организации».

В большом списке, который появится на экране, находим «Министерство демографической и семейной политики Тверской области» (это орган, предоставляющий данную госуслугу). Кликаем на него. Далее переходим по ссылке «Единовременная выплата на детей 16-18 лет».

В категории «Электронные услуги» выбираем «Единовременная денежная выплата на ребёнка (детей) в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет включительно». Справа появится синяя кнопочка «Получить услугу». Кликаем на неё.

Самое трудное позади. Осталось лишь заполнить форму заявления. Ваши паспортные данные система автоматически уже внесла в нужные поля. Осталось только дополнить контактные данные и ввести в соответствующие графы информацию о детях: ФИО, дату рождения, номер СНИЛС, номер и серию паспорта. При наличии у вас удостоверения многодетной семьи потребуется ввести его реквизиты.

Далее вы выбираете способ получения выплаты (почтой или на карту), при желании подгружаете в соответствующее поле скан удостоверения многодетной семьи и нажимаете кнопку «Подать заявление».

На оформление и проверку документов предусмотрена одна неделя со дня регистрации заявления. Если вы всё заполнили правильно и вынесено положительное решение о выплате, вам придёт сообщение в личный кабинет на портале Госуслуг. Саму выплату по правилам должны перевести в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Но, как мы уже отмечали, органы соцподдержки сегодня сильно загружены. А потому от некоторых задержек никто не застрахован.

Если вы не зарегистрированы на Госуслугах

Для оформления выплаты придётся зарегистрироваться. Скорее всего, это будет сделать проще, чем стоять в очередях в МФЦ или соцзащите, к тому же регистрация на этом сайте ещё не раз вам пригодится.

Шаг 1. Зайдите на сайт Госуслуг. В синем поле справа нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». Введите в соответствующие поля свои данные: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения.

Шаг 2. Далее заполните профиль пользователя: номер СНИЛС и паспортные данные. После этого придётся немного подождать: эту информацию проверяют в миграционной службе и Пенсионном фонде. После её подтверждения на ваш электронный адрес будет направлено уведомление. Процедура может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Шаг 3. Осталось подтвердить вашу личность, чтобы аккаунт на сайте получил статус подтверждённого и получил доступ ко всем без исключения госуслугам. Для этого придётся лично обратиться в один из центров обслуживания (на сайте Госуслуг есть карта их расположения). Центры находятся в МФЦ и офисах некоторых банков. Понадобится паспорт и СНИЛС.

Также можно подтвердить свою личность онлайн: через сайты или мобильные приложения некоторых банков (Сбербанк, «Тинькофф», Почта Банк, ВТБ, Банк Санкт-Петербург). Вы сможете это сделать, если являетесь клиентом одного из этих банков.

Возможен ускоренный вариант регистрации на сайте и подтверждения личности. Создать учётную запись на Госуслугах можно через сайты и мобильные приложения указанных выше банков (если вы их клиент). Подтверждение в этом случае вы получите сразу. Либо сходите в МФЦ и зарегистрируйтесь там. В этом случае долгой проверки данных ждать вам также не придётся.

И помните: получение услуг онлайн - это не только современно, но и безопасно.