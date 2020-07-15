Коронавирус в Твери, последние новости на 16 июля 2020 года: уровень заболеваемости COVID-19 в регионе снизился с три раза

В Тверской области за сутки зафиксировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 16 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4153 человека, инфицированных COVID-19.

504 (- 71 за сутки) заражённых изолированы.

3544 (+ 102) пациентов с начала пандемии выздоровели. 105 человек скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

15 июля губернатор Игорь Руденя в прямом эфире канала "Россия 24" дал оценку ситуации с заболеваемостью COVID-19 регионе.

По словам Игоря Рудени, обстановка стабильная, в Верхневолжье в три раза снизился уровень заболеваний коронавирусом.

Глава региона также подтвердил, что в Тверской области снят еще ряд ограничений. Напомним, накануне губернатор своим постановлением разрешил возобновить работу медцентрам, центрам досуга, кинотеатрам. Все организации при работе с населением должны соблюдать требования Роспотребнадзора в условиях пандемии. Кинозалы будут открыты с 1 августа.