В Тверской области увеличились посевы зерновых

Губернатор Игорь Руденя начал с позитивного утверждения: в Тверской области сельское хозяйство демонстрирует положительную динамику развития.

Как далее разъяснил губернатор, этого удалось добиться благодаря системным мерам господдержки и реализации инвестпроектов в АПК. Наблюдается рост и в отрасли растениеводства.

Так, если в 2018 году в регионе зерновыми и зернобобовыми культурами весной было засеяно 59,9 тыс. га, то уже в 2019-м — 60,9 тыс. га, а в этом году и вовсе — 62,1 тыс. га.

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Рост наблюдается и в посевах льна-долгунца. В 2019 году площадь ярового сева этой культуры составила 5 тыс. га, в 2020-м — 5,8 тыс. га. Это выглядит логичным, учитывая, что господдержка этого сектора аграрной отрасли в Верхневолжье за последний год выросла на 41 млн. рублей и в целом в 2020-м составила 119,8 млн.

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Однако, как признал министр сельского хозяйства региона Константин Каравайный, немного, но снизились объемы сева картофеля. В этом году его посадили на 13,9 тыс. га, это на 300 га меньше, чем в прошлом.

В целом по итогам ярового сева в Тверской области в 2020 году посевные площади увеличены на 1563 га и составляют больше 133 тыс га. Сев озимых культур, по прогнозу, и вовсе должен вырасти на 4700 га.

Тверской регион по объему ярового сева занимает восьмое место среди 12 нечерноземных регионов ЦФО, отставая на 29 тыс га от Калужской области и опережая на 11 тыс. га Владимирскую область. Абсолютным же лидером по площадям яровых - 780,7 тыс га — является близкая к Черноземью Орловская область.

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По объемам господдержки АПК мы на седьмом месте с 1,115 млрд. рублей.

- Наиболее актуальной остаётся задача ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения, – акцентировал внимание на заседании губернатор.

Игорь Руденя дал поручение областным чиновникам совместно с главами муниципалитетов провести индивидуальную работу с агропредприятиями и собственниками земель, которые позволяют зарастать полям. Кроме того, поставлена задача проанализировать реестр владельцев земель сельхозназначения и во взаимодействии с федеральным Россельхознадзором усилить земельный контроль.

Также на заседании губернатор поручил профильным министерствам доработать региональную программу развития льноводства, акцентировав внимание на показателях не только производства, но и переработки льноволокна.

Приглашенный на заседание в роли эксперта экс-министр сельского хозяйства, ректор тверской сельхозакадемии Павел Мигулев отметил, что посевы льна в идеале необходимо увеличивать до 12 тыс га.

- Это будет отвечать потребностям и потенциалу региона, - пояснил Павел Иванович.

Ректор также высоко оценил то, как тверских аграриев поддерживают льготными кредитами. Их в этом году уже выдано на 2,5 млрд рублей при общем плане в 3 млрд.

- Для того, чтобы раньше получить кредит на возмещение затрат, фермер проходил круги ада, сегодня аграрий получает кредит и не знает больше никаких проблем, - эмоционально и несколько образно высказался Павел Мигулев.