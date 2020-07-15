Коронавирус в Твери, последние новости на 15 июля 2020 года: частным медклиникам и кинотеатрам разрешили работать

В Тверской области за сутки зафиксировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 15 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4124 человека, инфицированных COVID-19.

579 (- 114 за сутки) заражённых изолированы.

3442 (+ 141) пациентов с начала пандемии выздоровели. 103 человек скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Согласно постановлению губернатора, обнародованному накануне вечером, с 15 июля в регионе вновь разрешены концерты, выставочные и другие культурные мероприятия на свежем воздухе. Также снят запрет на проведение массовых соревнований и матчей. При условии обеспечения соблюдения санитарно-эпидемического режима возобновляют работу частные клиники.

Разрешено вновь запустить работу аттракционов под открытым небом. Также разрешены автобусные экскурсии.

Официально разрешено возобновить Вахты памяти - полевые поисковые работы. С 1 августа разрешено открыться кинотеатрам и театрам. При условии соблюдений требований Роспотребнадзора.