2020-07-15T01:48:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 15 июля 2020 года: частным медклиникам и кинотеатрам разрешили работать

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 15 июля
Алина ПЕТРОВА
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Мероприятия на открытом воздухе вновь разрешены.Мероприятия на открытом воздухе вновь разрешены.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В Тверской области за сутки зафиксировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 15 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4124 человека, инфицированных COVID-19.

579 (- 114 за сутки) заражённых изолированы.

3442 (+ 141) пациентов с начала пандемии выздоровели. 103 человек скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Графика: yandex.ru

Согласно постановлению губернатора, обнародованному накануне вечером, с 15 июля в регионе вновь разрешены концерты, выставочные и другие культурные мероприятия на свежем воздухе. Также снят запрет на проведение массовых соревнований и матчей. При условии обеспечения соблюдения санитарно-эпидемического режима возобновляют работу частные клиники.

Разрешено вновь запустить работу аттракционов под открытым небом. Также разрешены автобусные экскурсии.

Официально разрешено возобновить Вахты памяти - полевые поисковые работы. С 1 августа разрешено открыться кинотеатрам и театрам. При условии соблюдений требований Роспотребнадзора.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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