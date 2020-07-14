Когда в Твери откроют кинотеатры

В Твери в ближайшее время возобновят работу кинотеатры и досуговые центры, закрытые из-за пандемии коронавируса. Об этом 14 июня на заседании правительства Тверской области сообщил губернатор Игорь Руденя.

Закрыты они были ещё 26 марта, согласно постановлению губернатора. Тогда шёл рост числа заболевших, в регионе с 17 марта был введён режим повышенной готовности. Сейчас же число заболевших ковидом ежесуточно снижается, так что кино и досуговые центры станут одними из последних, кому разрешат возобновить работу (музеи, рестораны, кафе, и прочие очаги культуры и досуга уже принимают посетителей).

Губернатор на заседании правительства сказал, что осталось проработать дополнительно лишь условия открытия и работы этих учреждений в текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.

Приказ о возобновлении работы кинотеатров подписан министром культуры РФ накануне. Однако, именно на руководство регионов ложиться окончательное принятие решения об открытии кинозалов и центра досуга на отдельно взятой территории.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, в условиях пандемии COVID-19 в кинозалах зрители должны быть обеспечены масками и перчатками. В зале люди должны сидеть на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. В зале должна быть регулярная дезинфекция.

Каждые два часа в кинотеатре должна проводиться дезинфекция.