Кем быть: 50 самых перспективных профессий и специальностей в Тверской области

«У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься?» Вопрос, заданный Владимиром Маяковским, не потеряет актуальности никогда. Год из года ломают над ним головы выпускники и их родители. Но в этот раз с профессиональным выбором тверским юношам и девушкам определиться помогли.

Минэкономразвития Тверской области составило топ-50 специальностей и профессий, которые в ближайшее время будут наиболее востребованы на рынке труда. При составлении списка учитывали как федеральные рекомендации, так и местные запросы: от бизнеса, инвесторов, а также учреждений здравоохранения и образования.

На настоящий момент в список входят 12 профессий и 38 специальностей. Но, возможно, в перечень добавят ещё несколько профессий лесной отрасли и сельского хозяйства - о такой необходимости говорил губернатор Игорь Руденя.

Максимально востребованы сегодня рабочие профессии: мастера отделочных, строительных и декоративных работ, сварщики, автомеханики и автослесари. Нужны также повара и кондитеры. Не снижается спрос на айтишников, работников гостиничного бизнеса, специалистов по управлению качеством продукции.

Тверской системе образования требуются педагоги дошкольного образования и учителя начальных классов, а также преподаватели музыки и физкультуры. Здравоохранению нужны медсёстры, акушерки и лаборанты.

Отдельно отмечается, что в среднесрочной перспективе сохранится спрос на работников пищевой промышленности, мастеров стекольного дела, специалистов по добыче и переработке полезных ископаемых.

Что до перспектив долгосрочных, тут всё очень интересно и футуристично. Региону нужны и будут нужны специалисты аддиктивных технологий. Это технологии послойного наращивания и синтеза объектов. Ближайший пример - 3D-печать. Также весьма перспективными останутся профессии сфер информационной безопасности, эксплуатации беспилотных систем и обслуживания роботизированного производства.

Перечень специальностей и профессий, для освоения которых сейчас самое время:

.

ВАЖНО!

Сроки приёма документов в вузы и колледжи в этом году изменились в связи с эпидемией коронавируса.

18 августа в вузах заканчивается приём документов на бюджет по направлениям бакалавриата и специалитета очной и очно-заочной форм обучения для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ.

19 августа списки поступивших должны быть размещены на официальном сайте вуза.

Первым приказом зачисляются те, кто имеет льготы и квоты, приказ будет выпущен 22 августа. Далее - приказ, зачисляющий абитуриентов на 80% бюджетных мест, он будет издан 24 августа. И последний приказ - зачисление на оставшиеся 20% мест - будет подписан 26 августа.

Приём документов в средние специальные образовательные учреждения на очную форму обучения завершится 25 августа 2020 года. Но приём документов на отдельные специальности, требующие наличия особых творческих или физических способностей, завершится раньше. Абитуриенты, сдающие дополнительный творческий или профессиональный экзамен, должны подать документы до 15 августа.

Если в колледжах после этого останутся свободные места, подать документы на них будет возможность до 25 ноября.

Сроки приёма документов на заочные или очно-заочные программы колледж или техникум может установить сам. Но не ранее указанных выше сроков для очников.