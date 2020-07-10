Коронавирус в Твери, последние новости на 10 июля 2020 года: предприятия Тверской области шьют 800 тысяч масок в сутки, правда, горожане их уже почти не носят

В Тверской области за сутки зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 10 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3971 человека, инфицированных COVID-19.

744 (- 113 за сутки) заражённых изолированы.

3136 (+ 131) пациентов с начала пандемии выздоровели. 91 человек скончались с начала эпидемии, причем трое больных умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.com

В Тверской области больше нет дефицита защитных масок, как несколько месяцев назад. Напротив, Тверская область сейчас на лидирующей позиции среди регионов по пошиву защитных масок и других средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает региональное правительство. Максимальная мощность производства специализированной продукции в Верхневолжье составляет 800 тыс. изделий в сутки.

Правда, сейчас на улицах редкий горожанин ходит в маске - все беспечно расслаблены. А зря! Вот в некоторых странах Европы уже зафиксирована повторная вспышка коронавируса. Так что пренебрегать средствами индивидуальной защиты не стоит.

Но вернёмся к производству масок: сейчас в Тверской области на выпуск средств индивидуальной защиты перепрофилировались 39 предприятий легкой промышленности, включая ООО «Евротек», ООО Вышневолоцкий комбинат «Парижская коммуна», ЗАО «Тверские узоры», ООО «Тверская швейная фабрика», ООО «Интерстиль», ООО «Аэлита», НПО «Технология и продукты здоровья», ООО «Фабрика здоровья», ООО «Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат», ООО «Весьегонская швейная фабрика», ООО «Калязинская мануфактура», другие предприятия среднего и малого бизнеса.

Для обеспечения учреждений здравоохранения и населения медицинскими изделиями ряд производителей подал заявки в Росстандарт и получил регистрационные удостоверения на свою продукцию. Это ООО «Парадиз» из Вышнего Волочка (производят защитные одноразовые маски, костюмы, халаты, фартуки, бахилы и др.), ООО «Весьегонская швейная фабрика» (защитные комбинезоны), ООО «Фабрика здоровья» из Твери (многоразовые защитные маски). ООО «Тверская швейная фабрика» получило сертификаты на продукцию средств индивидуальной защиты и материалы.

За 5 месяцев 2020 года в регионе открыты новые производства. ООО «Фабрика здоровья» (Тверь) в апреле 2020 года запустило производственную линию многоразовых медицинских масок с мощностью 600 тыс. изделий в месяц. АО «Кимрская фабрика им. Горького» в мае 2020 года ввело новую автоматическую линию по производству респираторов «СПИРО-400». Тогда же ООО «Весьегонская швейная фабрика» запустило линию по выпуску одноразовых защитных халатов, бахил, шапочек, защитных костюмов. Новую производственную площадку в Нелидово планирует открыть ООО «Гекса-нетканые материалы» (г. Торопец).