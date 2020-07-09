Победа над стихией: Специалисты «Тверьгорэлектро» устранили более 150 обрывов проводов

Седьмого июля, в самый разгар лета, на Центральную Россию обрушился мощнейший грозовой фронт. Ураганный ветер срывал рекламные щиты и валил деревья, которые рвали провода линий электропередачи.

Тверская область и Тверь пострадали от стихии едва ли не сильнее всех. В областном центре в одночасье без электроэнергии остались более чем тысяча домов частного сектора и около полусотни многоквартирных домов. Поэтому на восстановление электроснабжения были брошены все возможные силы.

- С началом урагана в колл-центр «Тверьгорэлектро» звонки с жалобами на отсутствие электроэнергии поступали непрерывно. Из данных обращений было зафиксировано 65 заявок, связанных с повреждением воздушных линий электропередачи, - рассказал «КП»-Тверь» заместитель главного инженера по оперативной работе МУП «Тверьгорэлектро» Дмитрий Тарасов. - На восстановление электроснабжения незамедлительно были выведены 16 аварийных бригад. Около ста специалистов «Тверьгорэлектро» работали над устранением аварийных ситуаций в непрерывном режиме, вплоть до полного восстановления электроснабжения.

Отключения электроэнергии произошли во всех частях города. Сильнее всего от стихии пострадали поселки Лоцманенко и Чкаловский, Затверечье и поселок имени Крупской. Но энергетикам «Тверьгорэлектро» удалось вернуть свет городу в кратчайшие сроки.

На места повреждений специалисты выезжали мгновенно, сразу после поступления сигнала об отключении. Аварийные бригады и инженерные службы трудились весь вечер и всю ночь.

Под проливным дождем, в грязи специалисты «Тверьгорэлектро» совместно со спасателями МЧС делали нелегкую работу: обходили и осматривали подстанции и ЛЭП, убирали упавшие на провода деревья, расчищая воздушные линии электропередачи, восстанавливали поврежденное оборудование.

Непогода и ураганный ветер осложняли работу энергетиков, делали её опасной для жизни. Но несмотря на условия, специалисты «Тверьгорэлектро» продолжали восстанавливать электроснабжение города до самого утра.

Всех потребителей Твери подключили к электричеству уже к 5:00. За это время аварийные бригады «Тверьгорэлектро» устранили 150 обрывов воздушных линий электропередачи.

- Коллектив справился с последствиями урагана на отлично и заслужил высокую оценку своей работы, - говорит директор Максим Сульман. - При устранении повреждений и обрывов специалисты старались в кратчайшие сроки вернуть свет в дома тверичан. Всем сотрудникам, задействованным в ликвидации повреждений на линиях, была объявлена благодарность.

Отметим, что все деревья, которые повредили и оборвали провода, находились за пределами охранной зоны электрических линий. Границы охранных зон определяются в зависимости от класса напряжения ЛЭП. Для воздушных линий электропередачи 10 кВ охранная зона составляет до 10 метров от крайних проводов по обе стороны. В рамках этой зоны за растительностью строго следят энергетики, но порвать электропровод может даже дерево, растущее в десяти и более метрах.

В «Тверьгорэлектро» также напоминают о том, что, увидев оборванный провод, самостоятельно предпринимать никаких действий нельзя! Это очень опасно, и находиться на месте такой аварии могут только специалисты.

- Увидев оборванный провод, постарайтесь предупредить людей вокруг, чтобы они также не подходили к нему. И конечно, сразу звоните в «Тверьгорэлектро», МЧС или единую диспетчерскую по номеру 112, - советует главный инженер Александр Степанов.

Энергетики также просят сообщать о всех обнаруженных дефектах в городских сетях электроснабжения, несанкционированных подключениях к электрическим сетям, а также о незаконном проникновении на объекты электросетевого хозяйства.

Контакт-центр «Тверьгорэлектро» в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по бесплатному телефону горячей линии 8-800-450-02-77. Телефон аварийной службы (4822) 66-60-80.