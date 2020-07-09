Погода в Твери на выходных продолжит метать громы и молнии

«Замолкнул гром, шуметь гроза устала»… Ох, не про нынешние погоды писал Алексей Толстой.

- С юго-востока нас подпирает антициклон, с остальных сторон - циклоны, поэтому характер погоды очень неустойчивый, с ливневыми дождями и порывистым ветром, - объяснила июльские капризы доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Грозы возможны буквально каждый день - и в выходные, и в начале рабочей недели.

Самым тёплым днём станет суббота. Столбик термометра поднимется до +26. Но ждать возвращения жары пока рано. Несмотря на то что в воскресенье нет-нет да проглянет солнышко, в начале недели небо опять затянет облаками. Днём будет около 20-21 градуса тепла.

Атмосферному давлению на месте не сидится. В субботу оно подрастёт до 752 мм рт. ст., а в воскресенье-понедельник начнёт снижаться. За пару дней понизится на десять пунктов - до 740 миллиметров.

Так что в ближайшие дни погода тверская будет исключительно поэтическая. Ведь о каком природном явлении поэты сказали больше, чем о грозе?

Кстати, всем известен факт, что после грозы воздух озонируется. Дышать становится легче и приятнее. Но не вредно ли это? Ведь озон, по сути своей, - ядовитый газ!

Учёные говорят: не переживайте. Во-первых, вся пыль после грозы прибита дождём и воздух действительно ненадолго становится чище. Во-вторых, количества этого "грозового озона" недостаточно для того, чтобы навредить человеку, особенно - в городах. Так что дышим полной грудью!