Поломанные деревья, обрывы на ЛЭП: Тверская область пережила ураган

Вчера 7 июля над Тверью сгустились тучи. На город обрушился шквальный ветер, разразилась гроза. Последствия разгула стихии ликвидируют до сих пор. Мало того, если не ураган, то гроза может повториться сегодня и завтра. Об этом предупреждают синоптики Тверского гидрометцентра.

Вчера разгулявшаяся стихия принесла немало проблем. Ветер ломал деревья, сносил павильоны вокруг мусорных контейнеров, под яростными порывами падали не успевшие укрыться люди. С городского пляжа люди бежали в одних трусах. Не повезло и некоторым автовладельцам. На их машины повалило деревья, а кое-где и различные металлические конструкции.

Некоторым автомобилистам не повезло. Фото: vk.com/ «Тверь Вконтакте»/Ксения Дельцова

Спасатели тверского МЧС отреагировали оперативно и, когда стих ветер и прошла гроза, приступили к устранению последствий урагана.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Тверской области сообщили, что работа по ликвидации последствий разгула стихии велась во всех районах города, были задействованы все спасательные части.

Поваленные деревья пилили и убирали на улицах Склизкова, Железнодорожников, Тургенева, Арения Степанова, Мичурина, Пролетарской набережной, в деревне Пасынково под Тверью и в некоторых других местах.

Спасатели МЧС сразу начали устранять последствия стихии. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Ураган накрыл не только Тверь. От него пострадали также Калининский, Конаковский, Ржевский, Рамешковский, Лихославльский, Кимрский, Кашинский и Калязинский районы. Там в результате разгула стихии произошли обрывы на ЛЭП. Часть жителей лстались без электричества.

По информации "Россети Центр", в настоящее время над устранением перебоев в электроснабжении работают 70 бригад энергетиков в составе 115 человек персонала с привлечением 48 единиц спецтехники. Готовы к применению резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) в количестве 48 штук мощностью 30 кВт и выше. Ожидается подкрепление сил и средств из других регионов - 115 бригад в составе 556 человек и 120 единиц техники.

По поручению губернатора Игоря Рудени создан оперативный штаб по вопросам ликвидации последствий урагана.

Некоторым водителям повезло. Фото: из паблика "Подслушано у водителей"/vk.com