В Тверской области вложат миллиарды в «Современную школу» и откроют несколько IT-Кубов

В большом зале областного правительства вновь собрались министры, главы различных ведомств и муниципалитетов. Губернатор Игорь Руденя начал заседание с поздравления - поправки в Конституцию приняты и узаконены.

Затем глава региона перешел к главной теме заседания.

- Национальный проект «Образование» ставит две основные цели - обеспечение высокого качества и конкурентоспособности российского образования, а также воспитание детей на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, - сообщил губернатор. - Для Тверской области реализация нацпроекта - важная часть комплексной работы по созданию условий для развития системы образования и реализации молодежью своих талантов и способностей.

Нацпроект в нашей области включает в себя несколько региональных проектов. По финансированию и актуальности явно выделяются два - «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».

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На реализацию планов по первому проекту заложено свыше 3 млрд 310 млн рублей, на второй - более 1 млрд 189 млн. При том что всего на реализацию задуманного по нацпроекту в Тверском регионе выделяется больше 5 млрд 436 млн рублей. Это до 2024 года.

«Современная школа» должна воплотиться в строительство и открытие нескольких школ на 5,6 тысячи мест. И, как говорил всем известный персонаж, лед тронулся. В прошлом году в Твери введены две новые школы в микрорайонах «Юность» и «Брусилово» на 1784 места. На 2021 год запланировано открытие школы на 1224 ученика в микрорайоне «Радужный».

Еще одну школу - на 1224 места - предполагается построить к 2022 году в микрорайоне «Южный». Кроме того, по проекту в 2023 году должны открыть новое учреждение в сельской местности. Где конкретно, пока не решено.

Важный момент: в новых школах, а также везде, где получится, будет введен режим учебы в одну смену.

В 43 школах до 2022 года должны провести ремонты. Предстоит большая работа по обеспечению образовательных учреждений новым оборудованием, в том числе цифровым. Чтобы всё соответствовало современным стандартам обучения.

В регионе (где именно, уточняется) в 2021 году должен появиться филиал тверского детского технопарка «Кванториум». В Твери уже обучаются около 900 ребят. Будет расширена и выездная деятельность «Кванториума». Если в этом году технолаборатории на колесах с 3D-принтерами и лазерными граверами должны объездить шесть муниципалитетов, то в 2021-м - уже в два раза больше.

Тверской «Кванториум» - прекрасный образчик частно-государственного сотрудничества в сфере образования.

Также в Верхневолжье предполагается открыть несколько центров цифрового образования детей «IT-Куб». Один такой (на базе «Кванториума» в Твери, кстати), уже есть, в 2020-м «IT-Куб» организуют в Удомле, в 2021-м - в Вышнем Волочке, в 2022 году - в Кимрах.

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Игорь Руденя сказал, что этого мало и надо срочно просчитать возможности открытия таких центров также в Ржеве и Нелидове.

Для улучшения условий обучения по адаптированным программам (для детей с ограничениями по здоровью) необходимым оборудованием до 2023 года обеспечат 16 школ региона.

В 30 школах сел, поселков и малых городов реализуют программу «Точка роста». Дети смогут получить знания по таким специализациям, как проектная деятельность, IT-технологии, медиа- и научно-техническое творчество.