Карта распространения COVID-19 в Тверской области 9 июля: в каких районах медики выявили 30 новых инфицированных, трое больных умерли

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

В последние недели число заболевших коронавирусом в регионе снижается. Однако, ещё болеют люди - исследования на 9 июля подтвердили 30 новых инфицированных коронавирусом в районах.

Среди лидеров по заражённым Тверь, Кимры, Конаковский район - тройка лидеров не меняется с начала эпидемии- сказывается близость к столице и густонаселенность.

Согласно данным оперштаба, со вчерашнего дня от коронавируса излечился 131 человек. Всего 3136 заболевших избавились от инфекции. 91 человек умер от инфекции COVID-19 с начала эпидемии, 3 человека умерли в минувшие сутки.

Количество больных коронавирусом в районах Тверской области на 9 июля (в скобках рост за сутки):

Тверь 1334 (+7)

Кимры 543 (+1)

Конаковский район 356 (+2)

Лихославльский район 237 (+1)

Калининский район 231 (+1)

Ржев 184 (+6)

Вышневолоцкий городской округ 109 (+1)

Торжок 97

Максатихинский район 83

Бологовский район 73 (+5)

Андреапольский муниципальный округ 65

Кашинский городской округ 67 (+3)

Кимрский район 62

Рамешковский район 63 (+1)

Зубцовский район 56 (+1)

Бежецкий район 47

Нелидовский городской округ 33

Старицкий район 32

Торопецкий район 32

Селижаровский район 27

Осташковский городской округ 26

Ржевский район 27

Торжокский район 24

Спировский район 20

Весьегонский муниципальный округ 21

Сонковский район 20

Калязинский район 18

Лесной муниципальный округ 17

Западнодвинский муниципальный округ 15

Кувшиновский район 11

Удомельский городской округ 8

Кесовогорский район 9

Оленинский муниципальный округ 6

Молоковский район 4

Фировский район 4

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Пеновский муниципальный округ 2.