Коронавирус в Твери, последние новости на 7 июля 2020 года: ЕГЭ с предосторожностями, Солженицын и Советский солдат - как новые точки туристического притяжения

В Тверской области за сутки зафиксировано 38 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 7 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3873 человека, инфицированных COVID-19.

936 (+23 за сутки) заражённых изолированы.

2854 (+12 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели. 83 человека скончались с начала эпидемии, причем трое больных умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Сегодня и вчера в регионе выпускники пишут ЕГЭ по русскому языку. Для профилактики коронавируса в пунктах проведения экзаменационных испытаний соблюдают требования Роспотребнадзора.

Маски, санитайзеры, социальная дистанция ... о том, как сдаётся экзамен в условиях пандемии, выпускники делятся в соцсетях - у всех сдавать получается.

Уже сейчас можно с уверенностью сказать: Ржевский мемориал стал новой доминантой на туристической карте Тверской области.

За первые дни после открытия Ржевский мемориал посетили более 30 тысяч человек – жителей Тверской области, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Пскова, Республики Татарстана, Киргизии. Подсчёт ведут региональные власти. В минувшие выходные паркинги близ мемориала были забиты. Посетителей в масках было немного, точнее мало. Одевать маски никто не заставлял.

Ещё одним местом туристического паломничества теперь уже в Твери может стать стена дома №32 на Смоленском переулке. Сейчас стена белая, а всего пару дней назад на ней красовался недокрашенный создателем - граффитистом Виктором Лебедевым (Джокером) - портрет писателя Александра Солженицына с цитатой «Жить не по лжи». Писатель на портрете был похож на украинского классика Шевченко, но не в этом дело.

С 2018 года (с момента создания) кипели страсти по портрету этому: изначально граффити не было согласовано с жильцами дома, они обратились в суд, который обязал художника устранить рисунок и назначил ему штраф. Художник штраф уплатил, граффити осталось на фасаде. Не так давно неизвестные стёрли из цитаты частицу «не»...

А днём 4 июля граффити было закрашено неизвестными с автовышки. Причём, кто закрашивал городские власти сразу не сообразили - сообщив, что его устранили по решению суда. Однако, в тот же день, партия левого толка взяла на себя ответственность за устранение портрета. После этого портрет и его исчезновение, то есть закрашиваете, попал в новостную повестку ведущих российских СМИ.

Вечером в понедельник губернские власти отреагировали на инцидент, сообщив, что портрет писателя появится на одной из стен областной столицы. «Место должно быть достойным и заметным для горожан» - цитата из официального сообщения региональных властей.

Решить, где рисовать Солженицына должны в течение недели.