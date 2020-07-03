Разъярённые женщины и Грушинский фестиваль: о чём будут фильмы, которые снимут летом в Твери

Тверь любит кино, а кино – любит Тверь. Чему удивляться – места у нас колоритные, отличная декорация сценам жизни на периферии. Именитые и не очень режиссёры нет-нет, да и заедут в уютный город над Волгой, чтобы снять пару сцен, а то и фильм целиком. Чего только стоит удостоенное Госпремии СССР «Чучело» Ролана Быкова, или включённая в список двенадцати лучших фильмов всех времён и народов «Мать» Всеволода Пудовкина.

Завоюют ли такую славу новые картины, рождающиеся на тверской земле – посмотрим. Но то, что Тверь продолжает поддерживать имя города кинематографического – факт. Ведь только нынешним летом в Твери планируют снимать сразу четыре киноленты!

Ранее «КП»-Тверь» уже рассказывала, что в июле компания «ТверьКиноСервис» начнёт в нашем городе съёмки сериала с интригующим названием «Пищеблок». Основные локации, где разыграются сцены картины, расположены в Московском и Пролетарском районах.

Жителям этих мест, похоже, придётся привыкать к ядрёному чесночному запаху – кино-то о вампирах! Причём чинить произвол кровожадные твари будут не где-нибудь, а в пионерском лагере времён 80-х годов. Завершить снимать вампирскую сагу по-тверски планируют к середине октября.

И вот стало известно о том, что администрация Твери согласовала съёмки ещё трёх кинолент.

«Дорога»

Съёмки этого фильма согласованы на период с 1 июля по 1 декабря 2020 года. Работа будет вестись в Пролетарском районе.

Снимает «Дорогу» компания «Хайп Фильм». Картина вошла в список проектов авторских и экспериментальных фильмов, одобренный федеральным Минкультом.

«Дорога» – трагикомедия режиссёра Жоры Крыжовникова. Несмотря на его весьма неплохие достижения в театре и ТВ-шоу, широкой публике Крыжовников больше всего известен как режиссёр фильма «Горько».

Главную роль в «Дороге» сыграет замечательный комедийный актёр Сергей Бурунов (помните Володю из «Полицейского с Рублёвки»?). В картине также должна отметиться скандально известная певица Монеточка и другие звёздные персоны.

По информации портала Кино-Театр.РУ , полное рабочее название проекта – «Дорога на Джомолунгму», но, скорее всего, ленту назовут «Родные». Ведь в центре сюжета – семья, которая помогает неизлечимо больному отцу исполнить давнюю мечту – спеть песню на Грушинском фестивале.

«Без оглядки»

Съёмки согласованы на период с 7 июля по 31 августа 2020 года. Этой картиной занимается компания «Медиа Парк Продакшн». Снимать будут во всех районах города.

«Без оглядки» – ещё одна работа молодого и перспективного сценариста и режиссёра Кирилла Соколова. В 2018 году он снял чёрную комедию «Папа, сдохни». Фильм набрал весьма неплохой рейтинг и буквально искупался в одобрительных рецензиях различных критиков.

«Без оглядки» - приключенческая комедия или «фильм-погоня». Именно так охарактеризовал будущую картину Кирилл Соколов в интервью порталу Cinematograph.

Главные героини - три женщины из разных поколений одной семьи, которые воюют между собой. Нелёгкая жизнь досталась каждой, даже самой младшей из них: она выживала как могла, ведь её мама мотала срок в тюрьме. Конечно, в своих бедах женщины винят друг друга.

По словам Соколова, несмотря на то, что кино будет насыщено экшном, драками и даже перестрелками, оно гораздо добрее, чем предыдущая работа. Однако чёрного юмора всё-таки стоит ожидать. Но что-то подсказывает, что закончится картина всё-таки хэппи-эндом.

Звёзды в кадре будут. Известно, что одну из главных ролей сыграет Анна Михалкова.

«Зарница»

Период съёмок этого фильма - с 10 июля 2020 года по 15 февраля 2021 года. «Зарницу», как и «Пищеблок», снимает «ТверьКиноСервис». Съёмки согласованы во всех районах города.

Про этот фильм пока почти совсем ничего не известно. Однако по названию можно предположить, что действие картины, как и в «Пищеблоке», развернётся в советские годы.