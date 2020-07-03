2020-07-03T15:15:53+03:00
Общество

Без шума: В Тверской области депутаты утвердили периоды тишины

Парламентарии внесли изменения в региональный закон
Александр ЖМУЛИН
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Теперь сверлить и вообще шуметь нельзя и в дневные часы с 13:00 до 15:00Теперь сверлить и вообще шуметь нельзя и в дневные часы с 13:00 до 15:00Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Помните, как пела Пугачева: «Ну что это такое? Просто жуть! Не уснуть мне снова, не уснуть! Как весною горная река, музыка грохочет с потолка!» Думаю, многие испытывали подобные эмоции. Ну а пресловутые соседи, которых хлебом не корми - дай только ремонт в выходной затеять ранним утром… Однако у граждан в Верхневолжье есть право на отдых и тишину. В регионе установлены периоды, когда шуметь в квартирах и под окнами запрещено.

На днях депутаты областного парламента проголосовали за изменения в региональный закон «О нарушении тишины».

Инициатором законопроекта стал депутат Законодательного Собрания Тверской области Александр Клиновский. Проект закона был значительно доработан.

Заседание областного парламента, на котором были приняты изменения в закон о тишине, прошло 2 июня. Фото: ЗСТО

Заседание областного парламента, на котором были приняты изменения в закон о тишине, прошло 2 июня. Фото: ЗСТО

Согласно внесенным в закон поправкам, вводятся дополнительные периоды времени, когда нельзя шуметь.

Итак, в будни с 23:00 до 7:00 нельзя нарушать тишину и мешать спать людям.

При этом с понедельника по пятницу с 21:00 до 9:00 в многоквартирных и других жилых домах нельзя проводить ремонт или какие-либо строительные работы с шумом.

В выходные дни, а также в установленные законом нерабочие дни запрещается нарушать тишину с 23:00 до 10:00 и делать шумный ремонт с 19:00 до 10:00.

Вводится новый дневной период тишины. Ежедневно с 13:00 до 15:00 запрещено шуметь при каких-либо работах по обустройству квартир.

Исключение сделано для новостроек. В течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию там будут действовать общие нормы, запрещающие шум при ремонте с 23:00 до 7:00.

Отдельно прописана ситуация для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных вне населенных пунктов Тверской области.

Там нельзя шуметь в будние дни с 23:00 до 7:00, в выходные и праздники - с 23:00 до 10:00.

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев после принятия поправок отметил, что введение дневных часов тишины - это реакция парламента на запросы жителей региона.

- Во многих регионах России такие нормы уже давно введены, - уточнил Сергей Голубев.

Добавим, что доработанный закон о тишине в нашем регионе вступит в силу 12 июля - через десять дней после его принятия и опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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