Начало следующей недели в Твери будет жарким

Летние дни убегают, как всегда, стремительно - июль уж на дворе. И если его предшественник июнь был горяч (на 2,3 градуса теплее нормы), то характер второго летнего месяца нам ещё только предстоит оценить.

- В ближайшие дни погода будет достаточно ровной. На выходных днём +25, ночью 17-18 градусов тепла, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В субботу возможны недолгие грозовые ливни, а вот в воскресенье осадки маловероятны. Атмосферное давление плавно понизится с 748 миллиметров ртутного столба в субботу до 742 миллиметров в начале недели, а потом опять будет тихонечко подниматься.

Понедельник встретит рабочий люд жарой: +27…+28 градусов. Местами вновь на помощь огородникам придут кратковременные грозы. А вторник больше порадует любителей летней прохлады: днём ожидается около 23 с плюсом.

Так что пока второй летний месяц к нам благосклонен и нет-нет да сделает сюрприз - то жару, то грозу. Зато не скучно, наслаждайтесь!