«Поздравляю всех!»: Глава облизбиркома Валентина Дронова озвучила итоги голосования по поправкам в Конституцию в Тверской области

К 11:00 2 июля в Тверской области уже подвели региональные итоги голосования по Конституции РФ. Именно в это время началась пресс-конференция председателя областной избирательной комиссии Валентины Дроновой. Она сообщила: «Общероссийское голосование состоялось. Поздравляю всех с этим, без преувеличения, историческим событием».

- По итогам обработки 100% бюллетеней всех 1182 участковых комиссий, изменения в Конституцию РФ поддержало абсолютное большинство - 71,87% участников общероссийского голосования нашего региона, - отметила председатель облизбиркома.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Валентина Дронова также рассказала, что все 14 членов избирательной комиссии региона поставили свои подписи под протоколом об итогах общероссийского голосования на территории Тверской области.

В Верхневолжье, как и во всей страны, общероссийское голосование проводилось в период с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно. По данным облизбиркома, в нашем регионе участниками этого процесса стали более полумиллиона человек - 571 390 граждан. Это немногим больше 50% процентов имеющего право голосовать населения.

В лидерах по явке - Андреапольский муниципальный округ, там электоральная активность участников голосования составила 90,91%. Также высокую явку продемонстрировали жители Рамешковского района (82,49%), Оленинского и Пеновского муниципальных округов (82,08% и 81,55% соответственно) и Ржевского района (80,91%).

Активнее всего за поправки голосовали в Андреапольском и Оленинском муниципальных округах (88,3% и 87,31%), Рамешковском и Старицком районах (83,52% и 82,43%), Западнодвинском муниципальном округе (82,18%), Сандовском районе (80,15%).

При проведении общероссийского голосования были предприняты серьезные меры санитарной безопасности: все участники процесса обеспечивались масками и перчатками, их руки опрыскивали санитайзерами, а сами помещения ежедневно дезинфицировались.

Впрочем, многие голосовали во дворах городских домов и на дачах. Там открывали пункты для голосования прямо на газонах и около подъездов.

Некоторые делали это во время прогулок с собачками. А одна женщина в Твери даже пришла на избирательный участок с кошкой.

ВЕТЕРАНЫ, ГУБЕРНАТОР И НАРОДНЫЙ АРТИСТ

Были и те, кто голосовал дома. К примеру, такой возможностью воспользовались ветераны Великой Отечественной войны Евгений Степанович Книга (в Ржеве) и Спартак Андреевич Сычев (в Твери).

В голосовании в нашем регионе точно поучаствовал и один Народный артист России - баритон Тверской филармонии Вадим Тирон. Причем он не просто проголосовал, но после этого еще и спел отрывок марша «Победа».

Губернатор Игорь Руденя участвовал в голосовании 1 июля в Твери, на избирательном участке № 1015 в областной библиотеке имени А.М. Горького. После выхода из избирательного участка глава региона объявил, что отдал свой голос за поправки.