Карта распространения COVID-19 в Тверской области 2 июля : 44 новых случаев заражения по районам
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
В Твери восемь человек заболели коронавирусом за минувшие сутки 2 июля в Тверской официально подтверждено 3712 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 44 случая за сутки. 1022 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.
72 человека с подтвержденным коронавирусом скончались с начала эпидемии. такие данные приводит региональный оперштаб.
Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 1 июля:
Тверь 1272 (+10)
Кимры 539
Конаковский район 330 (+7)
Лихославльский район 232 (+2)
Калининский район 199 (+2)
Ржев 158
Вышневолоцкий городской округ 97
Торжок 82 (+1)
Максатихинский район 76 (+10)
Кашинский городской округ 63 (+1)
Кимрский район 62
Рамешковский район 62
Андреапольский муниципальный округ 62
Бологовский район 56 (+3)
Зубцовский район 48 (+2)
Бежецкий район 45
Нелидовский городской округ 31
Торопецкий район 31 (+1)
Старицкий район 30
Селижаровский район 26 (+2)
Осташковский городской округ 26 (+2)
Ржевский район 22
Весьегонский муниципальный округ 19
Сонковский район 18
Спировский район 18
Торжокский район 18 (+2)
Калязинский район 16 (+2)
Лесной муниципальный округ 15
Западнодвинский муниципальный округ 13
Кувшиновский район 11 (+1)
Удомельский городской округ 8
Кесовогорский район 7
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 4
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 2
Пеновский муниципальный округ 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»