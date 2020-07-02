2020-07-02T12:39:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 2 июля : 44 новых случаев заражения по районам

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Карта распространения коронавируса в Тверской области на 2 июля 2020.Карта распространения коронавируса в Тверской области на 2 июля 2020.
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

В Твери восемь человек заболели коронавирусом за минувшие сутки 2 июля в Тверской официально подтверждено 3712 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 44 случая за сутки. 1022 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.

72 человека с подтвержденным коронавирусом скончались с начала эпидемии. такие данные приводит региональный оперштаб.

Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 1 июля:

Тверь 1272 (+10)

Кимры 539

Конаковский район 330 (+7)

Лихославльский район 232 (+2)

Калининский район 199 (+2)

Ржев 158

Вышневолоцкий городской округ 97

Торжок 82 (+1)

Максатихинский район 76 (+10)

Кашинский городской округ 63 (+1)

Кимрский район 62

Рамешковский район 62

Андреапольский муниципальный округ 62

Бологовский район 56 (+3)

Зубцовский район 48 (+2)

Бежецкий район 45

Нелидовский городской округ 31

Торопецкий район 31 (+1)

Старицкий район 30

Селижаровский район 26 (+2)

Осташковский городской округ 26 (+2)

Ржевский район 22

Весьегонский муниципальный округ 19

Сонковский район 18

Спировский район 18

Торжокский район 18 (+2)

Калязинский район 16 (+2)

Лесной муниципальный округ 15

Западнодвинский муниципальный округ 13

Кувшиновский район 11 (+1)

Удомельский городской округ 8

Кесовогорский район 7

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 4

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Фировский район 2

Пеновский муниципальный округ 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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