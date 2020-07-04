Коронавирус в Твери, последние новости на 4 июля 2020 года: стартовал очный этап ЕГЭ

В Тверской области за сутки зафиксирован 41 новый случай заражения коронавирусом. Всего на 4 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3753 человека, инфицированных COVID-19. 968 (- 54 за сутки) заражённых изолированы.

2711 (+93 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели. 74 человека скончались с начала эпидемии, двое больных умерли в минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Вчера в Тверской области начался этап очной сдачи ЕГЭ. Экзаменуемым выдают перчатки, маски, антисептики. Кроме того, предусмотрена дезинфекция помещений, обязательная термометрия всех участников и их рассадка с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.

В этом году ЕГЭ сдают более 5700 человек – только те, кто планирует поступать в вузы.

-Санитарные требования соблюдаются при доставке экзаменуемых из других населённых пунктов, - говорится в заявлении регионального правительства.