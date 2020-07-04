2020-07-04T00:12:30+03:00
Коронавирус Covid-19

ЕГЭ 2020 в Твери: даты экзаменов, предметы, дополнительный период

Стало известно, как проходит ЕГЭ в Твери в 2020 году
Алина ПЕТРОВА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Сроки и даты ЕГЭ 2020 в Твери и регионе, так же как и по всей стране, были сдвинуты из-за пандемии коронавируса. Теперь, когда зараза пошла на спад (число диагностируемых случаев сократилось вдвое в сравнении с началом эпидемии, так 3 июля было зафиксирован 41 новый случай заражения) - власти разрешили проведение единого госэкзамена для выпускников 11 классов.

В этом году ЕГЭ сдают более 5700 человек – только те, кто планирует поступать в вузы.

- Участникам единого государственного экзамена выдают защитные маски, перчатки, антисептики. Кроме того, предусмотрена дезинфекция помещений, обязательная термометрия всех участников и их рассадка с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров, - в областном правительстве сообщают, что соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора.

ЕГЭ в этом году проходит по предметам: русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и ИКТ. Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена.

Итак, основной период ЕГЭ в этом году начался с пробного экзамена 29 и 30 июня.

3 июля стартовал очный этап. Вчера прошли госэкзамены по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля – по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для учеников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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