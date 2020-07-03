2020-07-03T01:56:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 3 июля 2020 года: дети едут в лагеря, охотники идут на охоту, губернатор в телеэфире рассказал, как экономика региона восстанавливается после кризиса

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Твери на 3 июля
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Губернатор Игорь Руденя выступил в эфире телеканала. Фото: ПТОГубернатор Игорь Руденя выступил в эфире телеканала. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В Тверской области за сутки зафиксировано 44 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 3 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3712 человек, инфицированных COVID-19.

1022 (+43 за сутки) заражённых изолированы.

2618 (+1 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

Графика: yandex.ru

Графика: yandex.ru

Минувшим вечером губернатор Игорь Руденя вновь выступил в тверском эфире телеканала «Россия 24» и рассказал в том числе и о ситуации с коронавирусом в регионе. Точнее о том, что жизнь налаживается.

Итак, тезисно:

- Региональные выплаты семьям с детьми 16-18 лет начнутся на следующей неделе. Уже принято более 450 заявлений.

- 15-16 июля будут открыты 6 детских загородных оздоровительных лагерей. Правда, дети там будут находиться обособленно, родительских дней не будет, чтобы не допустить новой вспышки заразы ковидной.

- Губернатор развеял слухи о повторном закрытии въезда в Конаково, Удомлю, ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный: «На уровне областного правительства это не обсуждалось и не планировалось. Обстановка стабильная, под контролем».

- С июля в Тверской области открыта охота.

- Экономика региона под пристальным контролем властей. «Максимально открыли экономику, в том числе торговые центры. Кроме кинотеатров, больших развлекательных центров, боулингов и так далее – это всего 2% региональной экономики среди малого бизнеса» – заметил Игорь Руденя.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Твери 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Четверо людей избили мужчину в Тверской области, от чего он умер
Игорь Руденя сообщил, сколько миллиардов вложили в экономику Тверской области в связи с коронавирусом
Доктор биологических наук прокомментировал нападение бобра на рыбака в Тверской области
Губернатор сообщил, где откроют летние детские лагеря в Тверской области
Игорь Руденя в прямом эфире дал оценку итогам голосования в Тверской области
Игорь Руденя рассказал о том, что чувствовал на открытии Ржевского мемориала
В результате удара металлической балкой при ДТП в Твери пешеход получил перелом ноги
Полицейские изъяли из гаража в Тверской области 47 тысяч пачек сигарет без акцизных марок
Ещё один фонтан скоро появится в Твери - в будущем сквере на Можайского
Более 470 заявлений на получение выплаты на детей 16-18 лет поступило от жителей Тверской области
В Тверской области мужчину насильно увезли в лес, где его убили и спрятали тело
Охота разрешена в Тверской области
Заксобрание Тверской области внесло поправки в закон «О нарушении тишины»
Игорь Руденя расскажет, что осталось за кадром на открытии Ржевского мемориала
В Твери женщина задушила своего новорождённого ребёнка пуповиной
26 вылетов за месяц совершили вертолёты санавиации в Тверской области
УМВД сделало заявление по поводу избиения бойцами ОМОН мужчины на улице Твери
Законодательно утверждено звание «Почетный журналист Тверской области»
В Детском музейном центре Твери можно увидеть сказочные иллюстрации художника Александра Кукушкина
Житель Тверской области похитил дизтопливо на два миллиона рублей
В Тверской области от коронавируса к 2 июля вылечились 2618 жителей
Подписан протокол об итогах голосования по правкам к Конституции РФ в Тверской области
Книгочеям Твери предлагают написать рецензию на книгу и получить приз
В Тверской области подвели предварительные итоги голосования
Библиотека имени Герцена в Твери возобновила выдачу книг
В Тверской области реабилитированы четыре жертвы политических репрессий
Предварительные итоги голосования по правкам к Конституции будут оглашены утром 2 июля