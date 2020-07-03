Коронавирус в Твери, последние новости на 3 июля 2020 года: дети едут в лагеря, охотники идут на охоту, губернатор в телеэфире рассказал, как экономика региона восстанавливается после кризиса

В Тверской области за сутки зафиксировано 44 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 3 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3712 человек, инфицированных COVID-19.

1022 (+43 за сутки) заражённых изолированы.

2618 (+1 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

Графика: yandex.ru

Минувшим вечером губернатор Игорь Руденя вновь выступил в тверском эфире телеканала «Россия 24» и рассказал в том числе и о ситуации с коронавирусом в регионе. Точнее о том, что жизнь налаживается.

Итак, тезисно:

- Региональные выплаты семьям с детьми 16-18 лет начнутся на следующей неделе. Уже принято более 450 заявлений.

- 15-16 июля будут открыты 6 детских загородных оздоровительных лагерей. Правда, дети там будут находиться обособленно, родительских дней не будет, чтобы не допустить новой вспышки заразы ковидной.

- Губернатор развеял слухи о повторном закрытии въезда в Конаково, Удомлю, ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный: «На уровне областного правительства это не обсуждалось и не планировалось. Обстановка стабильная, под контролем».

- С июля в Тверской области открыта охота.

- Экономика региона под пристальным контролем властей. «Максимально открыли экономику, в том числе торговые центры. Кроме кинотеатров, больших развлекательных центров, боулингов и так далее – это всего 2% региональной экономики среди малого бизнеса» – заметил Игорь Руденя.