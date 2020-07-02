2020-07-02T16:56:47+03:00
Общество

Ржевский мемориал: график и часы работы

Стал известен график работы мемориального комплекса подо Ржевом в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Ржевский мемориал открыт для посетителе.Ржевский мемориал открыт для посетителе.Фото: Александр ЖМУЛИН
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Стал известен график работы Ржевского мемориала в Тверской области.

Как сообщило руководство мемориального комплекса, временно Ржевский мемориал работает с 10:00 до 18:00. В этот промежуток мемориальный комплекс может посетить любой желающий.

Впоследствии планируется, что мемориал будет открыт для посещения круглосуточно.

Только за первый день работы, 1 июля, Ржевский мемориал уже успели посмотреть около 3,5 тысяч человек.

Справка «КП»:

История создания Ржевского мемориала

Впервые о создании этого мемориала заговороили на подведении итогов в лагере проходящей в Ржевском районе поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году.

Общие потери Красной Армии в операциях 1942-1943 годов на Ржевско-Вяземском выступе, позднее объединенных под символическим названием «Ржевская битва», составили по разным оценкам от 1,1 до 1,3 млн человек.

12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте будущего мемориала недалеко от деревни Хорошево в Ржевском районе.

По итогам творческого конкурса был выбран проект памятника скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина.

Мемориал возводился на народные пожертвования и спонсорские средства.

Открыть мемориал планировали к 9 мая, но эпидемия коронавируса внесла коррективы. Мемориал был торжественно открыт 30 июня. На открытии присутствовали президенты России и Беларуси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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