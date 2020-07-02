Коронавирус в Твери, последние новости на 2 июля 2020 года: будет ли всплеск заболевших в регионе после посещения избирательных участков, узнаем через 2 недели

В Тверской области за сутки зафиксировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 2 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3668 человек, инфицированных COVID-19.

979 (- 110 за сутки) заражённых изолированы.

2617 (+153 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

Графика: yandex.ru

Минувший день был в стране выходным - завершилось Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Голосование в Тверской области проходило на 1155 участках на территории 11 городских, 9 муниципальных округов и 22 районов и на 27 участках в местах временного пребывания граждан.

Несмотря на снятие ряда карантинных мер в регионе, инфекция никуда не ушла , о чем свидетельствуют цифры приведённые выше, поэтому на избирательные участки многие приходили в масках и перчатках. Хотя на улице сейчас редко кто одевает эти меры индивидуальной защиты. И это печально. Полностью экипированными были и члены избирательных комиссий: у них на только маски и перчатки, но и одноразовые халаты и санитайзеры.

Роспотребнадзор заранее распространил рекомендации - как голосовать с условиях эпидемии ковида.

Согласно официальной информации, особых нарушений требований Роспотребнадзора в регионе нет.

Как сообщило в официальном релизе областное правительство, при проведении голосования соблюдались все меры санитарной безопасности: все участники процесса были обеспечены защитными масками, перчатками, одноразовыми ручками, проводилась регулярная дезинфекция помещений для голосования.

Результаты голосования будут известны уже сегодня, а вот будет ли увеличение количества заболевших в регионе после посещения избирательных участков, узнаём недели через две. Инкубационный период у этого вида вируса достаточно длительный - до 14 дней.