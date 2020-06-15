Карта распространения COVID-19 в Тверской области 15 июня: топ-пять районов, где больше всего зараженных коронавирусом
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
15 июня в регионе подтвержден 78 новых случаев коронавирусной инфекции. 1645 излечились от коронавирусной инфекции с начала эпидемии.
В регионе подтверждено 2728 случаев заболевания ковидом. 1033 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.
50 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. За сутки эта цифра осталась прежней.
Такие данные приводит региональный оперштаб.
Графика: ПТО
Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 15 июня (в скобках показан рост за сутки):
Тверь 959 (+31)
Кимры 496 (+10)
Конаковский район 253 (+13)
Лихославльский район 196 (+1)
Калининский район 112 (+1)
Ржев 96 (+6)
Максатихинский район 54 (+1)
Рамешковский район 53
Торжок 53 (+1)
Кимрский район 51
Вышневолоцкий городской округ 46 (+3)
Кашинский городской округ 45 (+1)
Андреапольский муниципальный округ 39
Бежецкий район 37
Зубцовский район 34
Старицкий район 21
Нелидовский городской округ 20 (+1)
Торопецкий район 19
Бологовский район 17 (+1)
Весьегонский муниципальный округ 13
Лесной муниципальный округ 13
Селижаровский район 12
Торжокский район 12 (+1)
Сонковский район 10 (+1)
Ржевский район 9 (+1)
Удомельский городской округ 8
Калязинский район 7
Кувшиновский район 7
Осташковский городской округ 7 (+2)
Спировский район 7
Западнодвинский муниципальный округ 5 (+1)
Кесовогорский район 3 (+1)
Молоковский район 3
Оленинский муниципальный округ 3 (+1)
Жарковский район 2
Краснохолмский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 1
Фировский район 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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