2020-06-15T11:21:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 15 июня: топ-пять районов, где больше всего зараженных коронавирусом

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТОВ Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

15 июня в регионе подтвержден 78 новых случаев коронавирусной инфекции. 1645 излечились от коронавирусной инфекции с начала эпидемии.

В регионе подтверждено 2728 случаев заболевания ковидом. 1033 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.

50 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. За сутки эта цифра осталась прежней.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 15 июня (в скобках показан рост за сутки):

Тверь 959 (+31)

Кимры 496 (+10)

Конаковский район 253 (+13)

Лихославльский район 196 (+1)

Калининский район 112 (+1)

Ржев 96 (+6)

Максатихинский район 54 (+1)

Рамешковский район 53

Торжок 53 (+1)

Кимрский район 51

Вышневолоцкий городской округ 46 (+3)

Кашинский городской округ 45 (+1)

Андреапольский муниципальный округ 39

Бежецкий район 37

Зубцовский район 34

Старицкий район 21

Нелидовский городской округ 20 (+1)

Торопецкий район 19

Бологовский район 17 (+1)

Весьегонский муниципальный округ 13

Лесной муниципальный округ 13

Селижаровский район 12

Торжокский район 12 (+1)

Сонковский район 10 (+1)

Ржевский район 9 (+1)

Удомельский городской округ 8

Калязинский район 7

Кувшиновский район 7

Осташковский городской округ 7 (+2)

Спировский район 7

Западнодвинский муниципальный округ 5 (+1)

Кесовогорский район 3 (+1)

Молоковский район 3

Оленинский муниципальный округ 3 (+1)

Жарковский район 2

Краснохолмский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 1

Фировский район 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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