2020-06-14T22:53:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 15 июня 2020 года: вторые сутки в регионе выявляют одинаковое количество заболевших

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 15 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Силами подразделений МЧС России в муниципалитетах организована обработка мест массового пребывания людей Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиСилами подразделений МЧС России в муниципалитетах организована обработка мест массового пребывания людей Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

На утро 15 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 2650 человек, это 81 новый случай за сутки.

В настоящее время 955 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+55 за сутки). 1645 (+26 за сутки) выздоровели.

50 человек с подтвержденным коронавирусом умерли (0 за минувшие сутки).

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, с начала пандемии в регионе проведено 91228 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 870.

Между тем, в некоторых районах наблюдается резкое увеличение количества заболевших коронавирусом.

Так, за минувшие сутки 22 заболевших выявлено в Твери, 12 инфицированных - в Калининском районе, по 5 - в Кашинском городском округе и Бологовском районе.

Вместе с тем, силами подразделений МЧС России в муниципалитетах Тверской области организована обработка городских зданий, объектов массового пребывания людей, включая детские площадки и остановочные павильоны, транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов и зданий, государственных учреждений и ведомств.

Обработка проводится в целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

Гражданам рекомендовано соблюдать правила личной безпасности - носить маски в общественных местах и использовать антисептические средства.

Соблюдайте дистанцию и будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Твери, последние новости на 15 июня 2020 года: вторые сутки в регионе выявляют одинаковое количество заболевших
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 15 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Новости 24
В Тверской области мотоциклист врезался в отбойник
Следователи начали доследственную проверку по факту ЧП на воде в Кимрах Тверской области
Двое подростков и мужчина перевернулись на гидроцикле на Волге в Тверской области
В Тверской области полицейские по "горячим следам" задержали автоугонщика
Ветинспекция планирует убрать кладбище домашних животных из Бобачевской рощи в Твери
Четыре легковушки столкнулись на улице Туполева в Твери, есть пострадавший
После коронавируса в Тверской области выздоровели еще 26 человек
Сомнительный знакомый обобрал собутыльницу в Тверской области
МЧС предупредило жителей Тверской области о сильном ветре
Дачного вора задержали полицейские в Тверской области
Тверской хор карельской песни «Кариелан койвуне» стал победителем Всероссийского онлайн-конкурса «Мода от народа»
Тверь вошла в десятку городов-лидеров по уровню качества жизни
На въезде в Максатиху Тверской области установили отреставрированный поклонный крест
Почти во всех районах Твери ожидаются точечные отключения электричества
Водитель "Тойоты" сбил мотоциклиста в Тверской области
Очередную сказку-онлайн от Тверского театра юного зрителя озвучила вся семья
Водитель Форда объезжал упавшее на дорогу дерево в Тверской области и столкнулся с другим автомобилем
В Тверской области молодой мужчина уложил спать свою знакомую и похитил 110 тысяч с ее карты