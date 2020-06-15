Коронавирус в Твери, последние новости на 15 июня 2020 года: вторые сутки в регионе выявляют одинаковое количество заболевших

На утро 15 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 2650 человек, это 81 новый случай за сутки.

В настоящее время 955 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+55 за сутки). 1645 (+26 за сутки) выздоровели.

50 человек с подтвержденным коронавирусом умерли (0 за минувшие сутки).

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, с начала пандемии в регионе проведено 91228 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 870.

Между тем, в некоторых районах наблюдается резкое увеличение количества заболевших коронавирусом.

Так, за минувшие сутки 22 заболевших выявлено в Твери, 12 инфицированных - в Калининском районе, по 5 - в Кашинском городском округе и Бологовском районе.

Вместе с тем, силами подразделений МЧС России в муниципалитетах Тверской области организована обработка городских зданий, объектов массового пребывания людей, включая детские площадки и остановочные павильоны, транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов и зданий, государственных учреждений и ведомств.

Обработка проводится в целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

Гражданам рекомендовано соблюдать правила личной безпасности - носить маски в общественных местах и использовать антисептические средства.

Соблюдайте дистанцию и будьте здоровы!