2020-06-14T22:09:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 15 июня 2020 года: 81 инфицированный за сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 2650 человек
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области увеличивается число заболевших коронавирусомВ Тверской области увеличивается число заболевших коронавирусомФото: Андрей АБРАМОВ
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 15 июня: 2650 человек, это 81 новый случай за сутки.

955 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+55 за сутки). 1645 (+26) выздоровели.

50 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. За сутки эта цифра не изменилась.

Данные приводит региональный оперативный штаб.

С начала эпидемии в регионе проведено 91228 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 870.

ИСТОЧНИК KP.RU

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