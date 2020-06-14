Карта распространения COVID-19 в Тверской области 14 июня: больше всего заболевших за сутки в трех районах

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

14 июня в регионе подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 26 человек. 1645 излечились от коронавирусной инфекции с начала эпидемии.

В регионе подтверждено 2650 случаев заболевания ковидом. 955 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.

50 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. За сутки эта цифра осталась прежней.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Графика: ПТО

Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 14 июня (в скобках показан рост за сутки):

Тверь 928 (+22)

Кимры 486 (+2)

Конаковский район 240 (+4)

Лихославльский район 195 (+4)

Калининский район 111 (+12)

Ржев 90 (+3)

Максатихинский район 53

Рамешковский район 53 (+1)

Торжок 52 (+2)

Кимрский район 51

Кашинский городской округ 44 (+5)

Вышневолоцкий городской округ 43 (+4)

Андреапольский муниципальный округ 39 (+2)

Бежецкий район 37 (+3)

Зубцовский район 34

Старицкий район 21 (+1)

Нелидовский городской округ 19 (+1)

Торопецкий район 19 (+1)

Бологовский район 16 (+5)

Весьегонский муниципальный округ 13 (+3)

Лесной муниципальный округ 13

Селижаровский район 12 (+1)

Торжокский район 11

Сонковский район 9

Ржевский район 8 (+1)

Удомельский городской округ 8

Калязинский район 7 (+2)

Кувшиновский район 7

Спировский район 7

Осташковский городской округ 5

Западнодвинский муниципальный округ 4

Молоковский район 3 (+1)

Жарковский район 2

Кесовогорский район 2

Краснохолмский район 2

Оленинский муниципальный округ 2 (+1)

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 1

Фировский район 1.