2020-06-14T11:21:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 14 июня: больше всего заболевших за сутки в трех районах

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В районах Тверской области подтверждены новые случаи коронавируса Фото: ПТОВ районах Тверской области подтверждены новые случаи коронавируса Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

14 июня в регионе подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 26 человек. 1645 излечились от коронавирусной инфекции с начала эпидемии.

В регионе подтверждено 2650 случаев заболевания ковидом. 955 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.

50 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. За сутки эта цифра осталась прежней.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 14 июня (в скобках показан рост за сутки):

Тверь 928 (+22)

Кимры 486 (+2)

Конаковский район 240 (+4)

Лихославльский район 195 (+4)

Калининский район 111 (+12)

Ржев 90 (+3)

Максатихинский район 53

Рамешковский район 53 (+1)

Торжок 52 (+2)

Кимрский район 51

Кашинский городской округ 44 (+5)

Вышневолоцкий городской округ 43 (+4)

Андреапольский муниципальный округ 39 (+2)

Бежецкий район 37 (+3)

Зубцовский район 34

Старицкий район 21 (+1)

Нелидовский городской округ 19 (+1)

Торопецкий район 19 (+1)

Бологовский район 16 (+5)

Весьегонский муниципальный округ 13 (+3)

Лесной муниципальный округ 13

Селижаровский район 12 (+1)

Торжокский район 11

Сонковский район 9

Ржевский район 8 (+1)

Удомельский городской округ 8

Калязинский район 7 (+2)

Кувшиновский район 7

Спировский район 7

Осташковский городской округ 5

Западнодвинский муниципальный округ 4

Молоковский район 3 (+1)

Жарковский район 2

Кесовогорский район 2

Краснохолмский район 2

Оленинский муниципальный округ 2 (+1)

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 1

Фировский район 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Твери, последние новости на 13 июня 2020 года: Глава региона поблагодарил жителей области за сплочённость и гражданскую ответственность
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 13 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Новости 24
После коронавируса в Тверской области выздоровели еще 26 человек
Сомнительный знакомый обобрал собутыльницу в Тверской области
МЧС предупредило жителей Тверской области о сильном ветре
Дачного вора задержали полицейские в Тверской области
Тверской хор карельской песни «Кариелан койвуне» стал победителем Всероссийского онлайн-конкурса «Мода от народа»
Тверь вошла в десятку городов-лидеров по уровню качества жизни
На въезде в Максатиху Тверской области установили отреставрированный поклонный крест
Почти во всех районах Твери ожидаются точечные отключения электричества
Водитель "Тойоты" сбил мотоциклиста в Тверской области
Очередную сказку-онлайн от Тверского театра юного зрителя озвучила вся семья
Водитель Форда объезжал упавшее на дорогу дерево в Тверской области и столкнулся с другим автомобилем
В Тверской области молодой мужчина уложил спать свою знакомую и похитил 110 тысяч с ее карты