Карта распространения COVID-19 в Тверской области 14 июня: больше всего заболевших за сутки в трех районах
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
14 июня в регионе подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 26 человек. 1645 излечились от коронавирусной инфекции с начала эпидемии.
В регионе подтверждено 2650 случаев заболевания ковидом. 955 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.
50 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. За сутки эта цифра осталась прежней.
Такие данные приводит региональный оперштаб.
Графика: ПТО
Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 14 июня (в скобках показан рост за сутки):
Тверь 928 (+22)
Кимры 486 (+2)
Конаковский район 240 (+4)
Лихославльский район 195 (+4)
Калининский район 111 (+12)
Ржев 90 (+3)
Максатихинский район 53
Рамешковский район 53 (+1)
Торжок 52 (+2)
Кимрский район 51
Кашинский городской округ 44 (+5)
Вышневолоцкий городской округ 43 (+4)
Андреапольский муниципальный округ 39 (+2)
Бежецкий район 37 (+3)
Зубцовский район 34
Старицкий район 21 (+1)
Нелидовский городской округ 19 (+1)
Торопецкий район 19 (+1)
Бологовский район 16 (+5)
Весьегонский муниципальный округ 13 (+3)
Лесной муниципальный округ 13
Селижаровский район 12 (+1)
Торжокский район 11
Сонковский район 9
Ржевский район 8 (+1)
Удомельский городской округ 8
Калязинский район 7 (+2)
Кувшиновский район 7
Спировский район 7
Осташковский городской округ 5
Западнодвинский муниципальный округ 4
Молоковский район 3 (+1)
Жарковский район 2
Кесовогорский район 2
Краснохолмский район 2
Оленинский муниципальный округ 2 (+1)
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 1
Фировский район 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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