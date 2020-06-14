Коронавирус в Твери, последние новости на 14 июня 2020 года: Стабильное число заболевших и запуск акции «Эстафета здоровья»

На утро 14 июня в Тверской области число заболевших составило: 2569 человек, это 81 новый случай за сутки.

В настоящее время 900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+ 73 за сутки). 1619 (+8) выздоровели.

50 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. За сутки эта цифра осталась прежней.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

С начала эпидемии в регионе проведено 90358 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 675.

А между тем, говоря о здоровье, необходимо помнить и о профилактике.

Жителей Тверской области приглашают присоединиться к акции «Эстафета здоровья». Возраст участников - не важен, ведь спорт и движение полезны абсолютно всем.

Суть акции проста: до 26 июня необходимо снять короткий видеоролик со своими упражнениями или зарядкой, а затем выложить его в социальную сеть «ВКонтакте» с хэштегом #эстафетаздоровья и передать эстафету одному или нескольким друзьям.

Цель региональной акции - популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни.

- Сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», - считает Губернатор Игорь Руденя.