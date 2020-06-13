Карта распространения COVID-19 в Тверской области 13 июня: больше всего заболевших за сутки в трех районах
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
13 июня в регионе подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 8 человек. 1619 излечились от коронавирусной инфекции с начала эпидемии.
В регионе подтверждено 2569 случаев заболевания ковидом. 900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.
50 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. За сутки эта цифра осталась прежней.
Такие данные приводит региональный оперштаб.
13 июня в регионе подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции. Фото: ПТО
Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 13 июня (в скобках показан рост за сутки):
Тверь 906 (+21)
Кимры 484 (+15)
Конаковский район 236 (+8)
Лихославльский район 191 (+2)
Калининский район 99 (+6)
Ржев 87 (+12)
Максатихинский район 53
Рамешковский район 52
Кимрский район 51 (+1)
Торжок 50 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 39 (+1)
Кашинский городской округ 39 (+1)
Андреапольский муниципальный округ 37 (+1)
Зубцовский район 34
Бежецкий район 34 (+1)
Старицкий район 20
Нелидовский городской округ 18
Торопецкий район 18
Лесной муниципальный округ 13 (+2)
Торжокский район 11 (+1)
Селижаровский район 11 (+1)
Бологовский район 11 (+1)
Весьегонский муниципальный округ 10
Сонковский район 9 (+3)
Удомельский городской округ 8
Спировский район 7
Кувшиновский район 7
Ржевский район 7 (+4)
Калязинский район 5
Осташковский городской округ 5
Западнодвинский муниципальный округ 4
Кесовогорский район 2
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
Фировский район 1
Молоковский район 2
Оленинский муниципальный округ 1
ЗАТО Озёрный 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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