2020-06-13T12:49:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 13 июня: больше всего заболевших за сутки в трех районах

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Ирина ТАРАСОВА
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13 июня в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции. Фото: ПТО13 июня в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции. Фото: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

13 июня в регионе подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 8 человек. 1619 излечились от коронавирусной инфекции с начала эпидемии.

В регионе подтверждено 2569 случаев заболевания ковидом. 900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.

50 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. За сутки эта цифра осталась прежней.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

13 июня в регионе подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции. Фото: ПТО

13 июня в регионе подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции. Фото: ПТО

Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 13 июня (в скобках показан рост за сутки):

Тверь 906 (+21)

Кимры 484 (+15)

Конаковский район 236 (+8)

Лихославльский район 191 (+2)

Калининский район 99 (+6)

Ржев 87 (+12)

Максатихинский район 53

Рамешковский район 52

Кимрский район 51 (+1)

Торжок 50 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 39 (+1)

Кашинский городской округ 39 (+1)

Андреапольский муниципальный округ 37 (+1)

Зубцовский район 34

Бежецкий район 34 (+1)

Старицкий район 20

Нелидовский городской округ 18

Торопецкий район 18

Лесной муниципальный округ 13 (+2)

Торжокский район 11 (+1)

Селижаровский район 11 (+1)

Бологовский район 11 (+1)

Весьегонский муниципальный округ 10

Сонковский район 9 (+3)

Удомельский городской округ 8

Спировский район 7

Кувшиновский район 7

Ржевский район 7 (+4)

Калязинский район 5

Осташковский городской округ 5

Западнодвинский муниципальный округ 4

Кесовогорский район 2

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Фировский район 1

Молоковский район 2

Оленинский муниципальный округ 1

ЗАТО Озёрный 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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