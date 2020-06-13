Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 13 июня 2020 года: 91 инфицированный за сутки
Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 2488 человек
Больные находятся под постоянным наблюдением медиковФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 13 июня: 2488 человек, это 91 новый случай за сутки.
827 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+ 52 за сутки). 1611 (+38) выздоровели.
50 (+1) человек с подтвержденным коронавирусом умерли.
Такие данные приводит региональный оперштаб.
С начала эпидемии в регионе проведено 89683 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2687.
ИСТОЧНИК KP.RU
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