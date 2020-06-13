2020-06-13T01:47:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 13 июня 2020 года: Глава региона поблагодарил жителей области за сплочённость и гражданскую ответственность

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 12 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Ирина ТАРАСОВА
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С начала пандемии в регионе проведено более 90 000 лабораторных исследования. Фото: ПТОС начала пандемии в регионе проведено более 90 000 лабораторных исследования. Фото: ПТО
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На утро 13 июня в Тверской области число заболевших составило: 2488 человек, это 91 новый случай за сутки.

827 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+ 52 за сутки). 1611 (+38) выздоровели.

50 (+1) человек с подтвержденным коронавирусом умерли.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

С начала эпидемии в регионе проведено 89683 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2687.

Утром минувшего дня губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с главным государственным праздником Днем России.

Подчеркнув о чувстве гордости богатым духовным и культурным наследием страны, созданным многими поколениями граждан, глава региона отметил, что "жители Тверской области вписали немало важных страниц в летопись Отчизны".

А затем коснулся сегодняшних реалий, подчеркнув гражданскую позицию населения региона.

- Искренне благодарю жителей Верхневолжья за патриотизм, сплочённость и гражданскую ответственность в это непростое для нашей страны время. Благодарю за ваш труд, искреннюю заботу о всей территории Тверской области», – обратился ко всем Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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