Коронавирус в Твери, последние новости на 13 июня 2020 года: Глава региона поблагодарил жителей области за сплочённость и гражданскую ответственность
На утро 13 июня в Тверской области число заболевших составило: 2488 человек, это 91 новый случай за сутки.
827 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+ 52 за сутки). 1611 (+38) выздоровели.
50 (+1) человек с подтвержденным коронавирусом умерли.
Такие данные приводит региональный оперштаб.
С начала эпидемии в регионе проведено 89683 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2687.
Утром минувшего дня губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с главным государственным праздником Днем России.
Подчеркнув о чувстве гордости богатым духовным и культурным наследием страны, созданным многими поколениями граждан, глава региона отметил, что "жители Тверской области вписали немало важных страниц в летопись Отчизны".
А затем коснулся сегодняшних реалий, подчеркнув гражданскую позицию населения региона.
- Искренне благодарю жителей Верхневолжья за патриотизм, сплочённость и гражданскую ответственность в это непростое для нашей страны время. Благодарю за ваш труд, искреннюю заботу о всей территории Тверской области», – обратился ко всем Игорь Руденя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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