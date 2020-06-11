10-й эфир: губернатор Тверской области сделал несколько громких заявлений

11 июня губернатор Игорь Руденя в 10-й раз за время введения распространения коронавируса в регионе дал интервью в прямом эфире «России 24» Тверь.

Этот эфир наверняка запомнится двумя заявлениями губернатора. Во-первых, Игорь Руденя сообщил, что по предписаниям и рекомендациям Роспотребнадзора пока отменяются запланированные в регионе парады в честь 75-летия Великой Победы. Во-вторых, рассказал о том, что рок-фестиваль "Нашествие" в этом году на территории нашей области также отменяется в связи с пандемией.

Еще одной из тем стал вопрос организации голосования по поправкам в Конституции РФ. Губернатор отметил, что проголосовать смогут даже жители самых отдаленных мест Верхневолжья - избиркомы обеспечены транспортом, чтобы добраться туда.

Губернатор также сообщил, что пока не будут сниматься ограничения на въезд в ЗАТО Озёрный и ЗАТО Солнечный, Удомля и Конаково.

Также Игорь Руденя рассказал о планах по газификации муниципалитетов и расселении Морозовских казарм.

Глава региона подтвердил создание IT-колледжа в Твери.

- На базе колледжа имени Коняева уже создано подразделение, IT-колледж развивается. Надеемся, что в текущем году позиции будут укреплены, и на это направление будет принято достаточное количество молодежи. Если оно станет популярным, не исключаю, что сможем открыть и совершенно новое учебное заведение, – сказал Игорь Руденя.

Кроме того, губернатор сообщил, что завершается корректировка документации по реставрации знаменитой колокольни Николаевского собора в Калязине.

Игорь Руденя затронул еще несколько тем. В частности, помощь в приобретении жилья для многодетных семей. Из областного бюджета на это выделяется 80% от стоимости жилого помещения и 20% оплачивается муниципалитетом. В 2020 году порядка 30 семей из 19 муниципалитетов смогут улучшить свои жилищные условия.

- Планируется со следующего года поднять эту цифру в полтора раза, - сказал глава региона.