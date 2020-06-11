2020-06-11T14:43:18+03:00
Общество

Тридцатиградусная жара в выходные оставит Тверь

Погоду подкорректирует атмосферный фронт
Виктория ТУШКОВА
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Непогода 13 июня предвещает морозную зиму.Непогода 13 июня предвещает морозную зиму.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Словно герой фантастического романа, путешествует во времени тверская погода: из июля в июнь и обратно. Тридцатиградусная жара прощается с нами, но ненадолго.

- Все выходные будет не больше 18-20 градусов тепла, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Виной тому ветер, поменявший направление с южного на северо-восточное. В выходные он дует со скоростью 6 м/с, в понедельник начнёт стихать.

Оросив нас дождями в пятницу, 12 июня, с субботы непогода начнёт отступать, и в воскресенье будет уже довольно солнечно.

А с понедельника снова теплеет! К середине недели нас опять окутает тягучий июльский зной с кратковременными ливнями и грозами.

От атмосферного давления эксцессов в эти дни не ждите: оно будет меняться, но не сильно, в пределах 750-755 мм рт. ст.

В общем, погода даёт нам небольшую передышку от жары, а заодно и намекает: в выходные повремените с активными вылазками. Лето ещё впереди. С праздником и будьте здоровы!

Кстати, обратите особое внимание на погоду в субботу, 13 июня. В народе этот день звался Еремеевым днём. Была на Еремея особая примета: непогода предвещала морозную зиму, по которой мы все так соскучились. Пока, если верить народной мудрости, всё говорит о том, что зима не будет ни слишком морозной, ни слишком мягкой. Проверим!

ИСТОЧНИК KP.RU

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