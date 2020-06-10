Обновленное мобильное приложение АтомЭнергоСбыт: время легких решений

«Мы учли пожелания и отзывы клиентов, сделав приложение удобнее для общения с энергетиками в цифровой реальности, — рассказывает генеральный директор компании Петр Конюшенко. — И рады предложить клиентам более динамичный формат, который дает возможность каждому найти легкие решения своих вопросов».

Перемены коснулись интерфейса и функциональности — популярные услуги были доработаны, а также созданы новые возможности сервиса:

Появился раздел «Электронная квитанция», где можно отказаться от бумажной версии квитанции, заказать выписку своего лицевого счёта, увидеть полный баланс начислений.

Стала доступна онлайн-запись с отражением загруженности операторов-консультантов в центральных городских ЦОКах.

Кнопка «FAQ» даст ответы на самые популярные вопросы, а в «Опросах» вы сможете отразить мнение о нашей работе.

Все начисления и оплаты теперь сгруппированы в одном виде. Можно производить оплату на разные расчётные счета в приложении. Проще стал и процесс бесконтактной оплаты, в том числе через ApplePay, GooglePay, автоплатёж.

Новый раздел «Аналитика» покажет выгодный тариф энергопотребления в часы нагрузок и предложит наиболее выгодный тарифный план. Пока это касается только интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

Для жителей умных домов доступен видео-просмотр придомовой территории через услугу «Видеодомофон».

Реализовано объединение учетных записей личного кабинета и мобильного приложения, что позволяет использовать единые пароли для наших цифровых сервисов.

В АтомЭнергоСбыт отмечают, что в компании постоянно анализируют динамику тенденций развития клиентских сервисов для создания более удобным пользователям цифровых продуктов.