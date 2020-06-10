Нечеловеческая красота: Корова Петеня и бычок Муратик из Оленино Тверской области лидируют в конкурсе домашних питомцев

Оленинский район Тверской области настолько суров, что домашние питомцы здесь - это вам не пушистые котики или милые щеночки. Здесь, в районе не до этого умиления. Даже домашние питомцы, это те, без кого в хозяйстве, ну просто никак. Например, разномастные красавицы-буренки.

В последнее время после перехода всей активной жизни в формат онлайн заметно оживились различные акции и флешмобы. Одна из таких акций «СелфиБум» и была запущена в группах сельских домов культуры Оленинского района Вконтакте. Участникам предлагалось разместить свои фотографии в различных номинациях, в том числе и с домашними любимцами.

Надо отметить, что флешмоб только набирает обороты, но уже по первым фото можно понять, каких питомцев держат местные жители. Есть, конечно, и котята в корзинке, и вальяжные коты, и пушистые щеночки (куда без них), и даже милые хомячки. Но абсолютными рекордсменами по «лайкам» пока остаются… коровы.

есть и с петухом от Холмецкого СДК. Фото: Холмецкий СДК

Владелица одной из них, пятнистой красавицы Петени, Вероника Травкина настолько вдохновилась поддержкой местных жителей и уже практически победой, что спустя сутки выложила еще одно фото бычка Муратика. И снова – все «лайки» были её.

В том числе и главы Оленинского района Олега Дубова, ведь и «фото красивое, и человек - на ней замечательный».

Котейка на счастье от Каденского СДК. Фото: Вероника Травкина

- Если выиграю я и моя мама Елена (а она фото именно она), конечно, будет приятно. Во-первых, наша 12-летняя Петеня хорошая и не бодается. А, во-вторых, не так много, кто сейчас держит коров. Редкостью они пока не стали, но не в каждом дворе и встретишь. А пастись их еще реже теперь выгоняют. Вот я и решилась выложить фото из поля, - рассказывает о любимице участница.

Надо отметить, что культурная жизнь в Оленинском районе не просто кипит, бурлит. Скучать здесь не дают никому, каждый день в соцсетях что-то новенькое да появляется. И всегда с большим откликом, причем со стороны и других муниципалитетов и даже регионов. Вспомним, хотя бы местный конкурс красоты, благодаря которому Оленинский район стал знаменит на всю Россию. Тогда вся шумиха началась из-за столкновения блогеров и местных жителей. Первые начали было иронизировать по поводу прошедшего события, но пользователи встали на защиту и конкурса, и местных красавиц.

- Мы без культурной жизни не можем, так как у нас очень много талантливых, творческих людей, - объясняет глава Оленинского района Олег Дубов. – Плохо, конечно, что из-за коронавируса не прошло много различных мероприятий. Например, уже бы шли Дни деревень, готовились бы к Дню района, а 12-го июня состоялся бы традиционный районный фестиваль художественной самодеятельности сельских поселений «Воспой свою Россию». Этот конкурс у нас проходит уже 10 лет. В этом году он тоже будет, но онлайн. А нам без общения некомфортно. Этим и объясняются многочисленные акции. «СелфиБум» придумали наши работники культуры, а я поддержал, потому что наша жизнь должна быть наполнена такими живыми, позитивными фото и такими хорошими моментами, пусть пока и в интернете.

12-летняя Петеня хорошая и не бодается. А потому по мнению ее хозяйки Елены имеет все шансы выиграть конкурс. Фото: Вероника Травкина

Участники акции от Татевского СДК . Фото: Оксана Старостина

Есть фото и с хомячком от Воронинского СБК. Фото: Раиса Боровикова