Дизайнер, актёр, страновед или талантливый лидер: Школьникам Твери предлагают развить свои таланты

Лето в условиях самоизоляции - совсем не то, о чём после напряжённого учебного года мечтает школьник. И если все мультфильмы и киноленты уже пересмотрены, а компьютерные игры сыграны, мы можем посоветовать кое-что ещё.

Помочь ребятам провести июнь весело и с пользой, развивая свои способности и таланты, - именно такую цель ставит досуговая программа #ЛЕТО_ТВЕРЬ. Выходить из дома при этом не понадобится, что актуально в нынешней эпидемической ситуации.

#ЛЕТО_ТВЕРЬ проходит онлайн - на платформах Управления образования города Твери и Zoom, в социальных сетях VK и Instagram.

Программа разделена на две смены. Каждая идёт по пять дней. Первая смена уже стартовала, а на вторую вы ещё успеете записаться - она начнётся 15 июня.

Присоединиться к летней досуговой онлайн-кампании можно совершенно бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте.

При регистрации ребятам предложат выбрать одну из следующих программ:

Английский или немецкий языки. В течение пяти дней ребята научатся рассказывать о своём городе на английском и немецком языках, будут увереннее общаться на изучаемом языке. Программа рассчитана на две возрастные категории: 9-12 лет и 13-16 лет.

IT. Программа рассчитана на две возрастные группы: 3-6-й классы и 7-10-й классы. Младшая группа изучает основы Power Point и Paint, старшая группа учится 3D-моделированию и дизайну компьютерных игр. Обе группы в конце программы защитят свои проекты. На базе центра «Технополис» Тверского политеха ребята попробуют себя в роли программистов и 3D-инженеров.

Медиа. Ребята попробуют себя в роли журналистов, фотографов, продюсеров видео, фото, smm-контента. Попробуют себя на работе в школьном телерадиохолдинге. Смогут выпустить свой медиапродукт в интересующем направлении. Программа рассчитана на возраст от 8 до 18 лет.

Российское движение школьников. Проекты и мастер-классы РДШ помогут открыть новые пути к саморазвитию. Организаторы обещают участие именитых спикеров и новые форматы саморазвития.

Танцы. Хореография от лучших танцевальных тренеров города. Программа рассчитана на возраст от 10 до 16 лет. Ребята познакомятся с разными танцевальными направлениями: уличные танцы, стилизация кавказского танца, контемп, эстрадный танец.

Театр. Навыки актёрской игры от преподавателей театра мюзикла «Премьер». Программа рассчитана на одну разновозрастную группу с 3-го по 10-й класс. Ребят ждут занятия по актёрскому мастерству, сценической речи, основам грима, а также участие в мини-спектакле.

Экология. Программа для тех, кто любит науку и неравнодушен к судьбе реки Волги. Совместно со специалистами-экологами ТвГТУ ребята сделают для себя много открытий. Результатом мастер-классов станет ролик «Волга - наша жизнь!» Программа рассчитана на детей в возрасте от 10 до 18 лет.

Следопыт. Участников пригласят в путешествие по Тверской области. Будущие следопыты научатся ориентироваться на местности, посетят захватывающие места Тверской области, будут составлять интересные квесты. Возраст участников - от 10 до 18 лет.

Лидер. Ребятам предложат раскрыть себя, научиться быть интересным, вдохновлять своими идеями других. Будут мастер-классы от политиков, бизнесменов, именитых молодёжных лидеров.

Страноведение. За пять дней школьники совершат увлекательное путешествие по странам и культурам нашей планеты. Программа рассчитана на детей 10-15 лет. Ребята познакомятся с жизнью людей в других странах, национальными особенностями. А ещё научатся приветствовать друг друга на 10 языках и выучат 50 самых ярких столиц мира.

Организаторы настаивают: учёбы как таковой не будет, лето школьникам дано не для этого. Им предлагают развлекательно-познавательные занятия, которые будут не только полезными, но и весёлыми.

Кроме того, на портале летней досуговой онлайн-кампании #ЛЕТО_ТВЕРЬ можно найти видеозаписи интересных мастер-классов по скорочтению, рисованию, рукоделию, оригами, хореографии, оригинальным решениям задач по химии и многому-многому другому.