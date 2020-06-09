2020-06-09T13:13:07+03:00
Коронавирус Covid-19

На КТ только по назначению врача: рекомендации от тверского Роспотребнадзора в эпоху коронавируса

Бежать записываться на компьютерную томографию при первых симптомах ОРВИ или легком кашле, боясь коронавируса, не стоит
Александр ЖМУЛИН
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Обследоваться на КТ можно не чаще, чем один раз в полгода. Фото: ПТООбследоваться на КТ можно не чаще, чем один раз в полгода. Фото: ПТО
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В эпоху коронавируса любой кашель или повышение температуры может вызвать приступ страха. А вдруг это он самый ... ковид!

В последнее в нашем регионе (и не только в нашем, конечно), выросла популярность обследований на компьютерном томографе. Ведь исследование даёт четкую диагностику, которую порой и тест не показывает. Однако, стоит ли с этим спешить? Процедура-то, как оказалось, совсем не безвредная.

«КП»-Тверь» обратилась за разъяснениями к заместителю начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тверской области Елене Сорокиной.

- Доза ионизирующего излучения (потенциально опасной радиации — Ред.), которую получает человек за процедуру обследования на компьютерном томографе органов грудной клетки, составляет 11 мЗв (миллизиверт), - сообщила специалист. - При этом доза облучения при процедуре легочной флюрографии - всего 0,5 мЗв. Ты сами можете представить разницу. Превышение более, чем в 20 раз при КТ. Поэтому, с учетом такой большой дозы облучения проходить процедуру обследования на КТ можно не чаще, чем один раз в полгода. Бежать при первых симптомах ОРВИ или при легком бронхите в частные клиники на компьютерную томографию не целесообразно. Лучше начать с обычного клинического анализа крови, а потом уже слушать терапевта, который назначит дальнейшее обследование, если оно необходимо. Возможно, достаточно будет ограничиться флюрографией.

Эксперт еще несколько раз подчеркнула, что обследоваться на КТ нужно только по назначению лечащего врача.

- Врач только основываясь на данных базовых методов обследования может отправить пациента на КТ, - отметила она. - Причем к этой процедуре нужно серьёзно готовиться. Один из этапов подготовки - введение в организм особого препарата, который позволяет излучению просветить каждую клетку обследуемого органа.

Елена Сорокина заметила, злоупотребление КТ приводит к изменениям в крови, что может обернуться нежелательными, а подчас и откровенно вредными новообразованиями в организме:

- Напрямую к раку это чрезмерное посещение не приведет, но может стать провоцирующим фактором. Даже если чрезмерное «увлечение» КТ не скажется на организме пациента, это может аукнуться его будущим детям, на генном уровне повредить их здоровью. И это актуально как для женщин, так и для мужчин. Тут действует, грубо говоря, накопительный эффект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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