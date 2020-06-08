Глава «Россетей» Павел Ливинский внедрил в компании риск-ориентированный подход

Дожди закончились, лето вступило в свои права… И если бы не опыт прошлых лет, в Центральной России уже потянуло бы гарью. 8 июня министр МЧС России Евгений Зиничев вместе с генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинским и губернатором Тверской области Игорем Руденей облетели пожароопасные территории региона, провели смотр сил и координационное совещание.

Павел Ливинский доложил о мерах по подготовке электросетей к засушливым периодам, а также противопожарной стратегии, проводимой в регионе.

«В группе компаний «Россети» внедрен риск-ориентированный подход к определению пожароустойчивости регионов. Это позволяет нам эффективно определять набор шагов для обеспечения безопасного и надежного электроснабжения потребителей», - пояснил энергетик.

За минувшие три года сотрудники компании «Россети Центр» – «Тверьэнерго» расчистили более 19 тысяч гектаров и расширили более 2 тысяч гектаров просек линий электропередач напряжением до 110 киловольт. Финансирование пожароустойчивости региона составило 1,1 млрд рублей.

Участники совещания поддержали стратегию «Россетей» по дальнейшей консолидации электросетевых компаний, что обеспечит повышение надежности электроснабжения и качества услуг.

«Обеспокоенность вызывает готовность к пожароопасному периоду бесхозных электросетевых объектов, сетей СНТ и мелких ТСО. Необходимо проработать вопрос о консолидации сетей, что позволит применить ко всем сетевым активам единые требования по техническому состоянию и надежности электроснабжения», - отметил глава МЧС России Евгений Зиничев.

По итогам совещания признано, что пожароопасная обстановка в регионе стабильная, развивается в соответствии с долгосрочным прогнозом.

«Мы сформировали многоуровневую систему защиты от лесных пожаров. 27 марта у нас введен особый пожароопасный период, он сохраняется до 1 июля. Обеспечена подготовка необходимых сил и средств, совместно с главами муниципалитетов реализуются профилактические меры. Это, в частности, позволило стабилизировать ситуацию с палами травы. Кроме того, выделены дополнительные средства на привлечение вертолетов МЧС для патрулирования лесов», - резюмировал губернатор Тверской области Игорь Руденя.