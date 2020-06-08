Царевна-Лебедь, Советский солдат и речной вокзал: На стенах домов появились два новых граффити, а третье - осталось рисунком

В Твери и деревне Хорошево, что под Ржевом, на днях появились два новых граффити.

Памятник Советскому солдату, тот самый, что венчает Ржевский мемориал, нарисовали на стене хорошевской пятиэтажки. Мемориал располагается как раз около этой деревни.

Солдат, нарисованный на стене дома, уступает 25-метровому монументу в размерах. Тем не менее граффити масштабное: во всю торцевую стену пятиэтажного дома. Площадь рисунка около 150 кв. м.

Площадь картины - 150 квадратных метров. Фото: ПТО

Это граффити - часть арт-проекта «Наши герои» Российского военно-исторического общества. В рамках этого проекта в разных городах страны на стенах домов появились тематические рисунки на военную тему и портреты маршала Рокоссовского, лётчика-аса Ивана Кожедуба, Зои Космодемьянской и других героев. Арт-проект стартовал ещё пять лет назад, в честь 70-летия Победы, и работа продолжается до сих пор.

В Твери же, на стене дома № 5 по Тверскому проспекту (в этом здании располагается библиотека имени Герцена), теперь живёт Царевна-Лебедь. Этот арт за один день нарисовал известный тверской граффити-художник Виктор Лебедев (Джокер). Граффити появилось в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и было нарисовано именно в этот день - 6 июня.

Процесс создания граффити художник снял на видео, которое опубликовал на своей страничке в соцсети, сопроводив комментарием с благодарностью к друзьям, которые пришли поддержать его в работе.

Царевна-Лебедь живёт на доме №5 по Тверскому проспекту.Фото: Виктория ТУШКОВА

Царевну-Лебедь, плывущую по волнам, вы обнаружите, если обойдёте дом № 5 со стороны улицы Симеоновской.

А ещё один рисунок, который вполне мог бы украсить какую-нибудь стену нашего города, останется лишь артом на холсте. Свою новую работу в сети опубликовал ещё один уличный художник - Майк Хайпер, автор знаменитого космонавта на Трёхсвятской (уже, увы, варварски закрашенного), огромного глаза, смотрящего в небо, на Радищева и многих других работ.

Майк опубликовал на своей страничке фото рисунка. На нём красивая девушка, голову которой, словно шляпка, венчает здание речного вокзала.

Красавица Тверь и её лицо - здание речного вокзала, ныне разрушенное. Фото: Михаил Дрёмин.

Как рассказал художник «КП»-Тверь», эта картина была бы очень к лицу Твери. Но граффити такого не будет. Рисунок создан по просьбе одного из горожан, детство которого прошло близ речного вокзала. Несмотря на то что картина писалась для конкретного человека, в неё вложен более глобальный смысл.

- Я жил в разных городах и нигде не видел такого количества заброшенных и разрушенных зданий в центре. Люди иногда как будто ходят мимо них с закрытыми глазами и ничего не хотят решать, - говорит Майк Хайпер. - А у каждого города есть лицо, это именно такие крутые объекты, каким был речной вокзал. Здание я нарисовал в тандеме с образом красивой девушки. Девушка - это Тверь. А здание - её лицо как символ города. Конечно, многое со временем превратится в прах, но в наших руках возможность сохранять, восстанавливать и приукрашивать среду собственного обитания.