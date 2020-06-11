2020-06-12T00:53:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 12 июня 2020 года: 83 инфицированных за сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 2397 человек
Алина ПЕТРОВА
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Количество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 12 июня. Фото: ПТОКоличество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 12 июня. Фото: ПТО
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Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 2397 человек В Тверской области число заболевших по данным на утро 12 июня: 2397 человек, плюс 83 новых случая за сутки.

775 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+ 5 за сутки). 1573 (+78) выздоровели.

49 (0) человека с подтвержденным коронавирусом умерли.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

С начала эпидемии в регионе проведено 86996 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1897.

ИСТОЧНИК KP.RU

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