24 июня – новая дата Парада Победы в Твери 2020: пролёт авиации, военная техника, фейерверки и ветераны онлайн
24 июня – новая дата Парада Победы в Твери 2020: праздник 9 мая из-за эпидемии коронавируса провели онлайн, но отменять его не стали.
Новую дату Парада Победы в стране, а, значит, и в Твери, назвал президент Владимир Путин.
Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение общественной и санитарно-эпидемиологической безопасности при их проведении обсуждалось на совещании 10 июня, которое провел губернатор Игорь Руденя.
В Тверской области праздничные мероприятия в этот день пройдут в Твери, Ржеве и других городах.
В областной столице у стелы «Город воинской славы» планируется прохождение войск Тверского гарнизона и механизированной колонны – современной военной техники, которая сегодня находится на вооружении воинских частей.
Кульминацией парада в Твери станет пролёт авиации – группы самолетов ИЛ-76, вертолетов МИ-26, МИ-28, МИ-8, КА-52, которые будут участвовать в Параде на Красной площади в Москве.
Предполагается, что в торжествах в режиме видеоконференцсвязи примут участие фронтовики – Иван Евгеньевич Кладкевич, Борис Иванович Воробьев, Спартак Андреевич Сычев и другие ветераны Великой Отечественной войны.
В Ржеве торжества состоятся на площади у стелы «Город воинской славы». В них примут участие войска Ржевского гарнизона. Планируется организовать демонстрацию военной техники.
Также запланировано участие в торжествах в режиме видеоконференцсвязи местных фронтовиков Евгения Степановича Книги, Евгения Михайловича Шелехова, Ивана Алексеевича Хвостенко и Ларисы Ивановны Молчановой.
24 июня мероприятия также запланированы в городах воинской доблести Белый и Зубцов: торжественные прохождения, возложения цветов к мемориалам и захоронениям, флешмобы «Слава Победе!» и «87 звезд Парада Победы», фейерверки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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