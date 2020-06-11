24 июня – новая дата Парада Победы в Твери 2020: пролёт авиации, военная техника, фейерверки и ветераны онлайн

24 июня – новая дата Парада Победы в Твери 2020: праздник 9 мая из-за эпидемии коронавируса провели онлайн, но отменять его не стали.

Новую дату Парада Победы в стране, а, значит, и в Твери, назвал президент Владимир Путин.

Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение общественной и санитарно-эпидемиологической безопасности при их проведении обсуждалось на совещании 10 июня, которое провел губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области праздничные мероприятия в этот день пройдут в Твери, Ржеве и других городах.

В областной столице у стелы «Город воинской славы» планируется прохождение войск Тверского гарнизона и механизированной колонны – современной военной техники, которая сегодня находится на вооружении воинских частей.

Кульминацией парада в Твери станет пролёт авиации – группы самолетов ИЛ-76, вертолетов МИ-26, МИ-28, МИ-8, КА-52, которые будут участвовать в Параде на Красной площади в Москве.

Предполагается, что в торжествах в режиме видеоконференцсвязи примут участие фронтовики – Иван Евгеньевич Кладкевич, Борис Иванович Воробьев, Спартак Андреевич Сычев и другие ветераны Великой Отечественной войны.

В Ржеве торжества состоятся на площади у стелы «Город воинской славы». В них примут участие войска Ржевского гарнизона. Планируется организовать демонстрацию военной техники.

Также запланировано участие в торжествах в режиме видеоконференцсвязи местных фронтовиков Евгения Степановича Книги, Евгения Михайловича Шелехова, Ивана Алексеевича Хвостенко и Ларисы Ивановны Молчановой.

24 июня мероприятия также запланированы в городах воинской доблести Белый и Зубцов: торжественные прохождения, возложения цветов к мемориалам и захоронениям, флешмобы «Слава Победе!» и «87 звезд Парада Победы», фейерверки.