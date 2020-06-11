Коронавирус в Твери, последние новости на 11 июня 2020 года: 50 миллионов рублей для медиков, лечащих ковидных

Как мы будем жить после пандемии: Карантин снимается, но маски и перчатки остаются надолго

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказали премьеру Михаилу Мишустину о выходе регионов из ограничений