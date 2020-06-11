2020-06-11T00:49:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 11 июня 2020 года: 50 миллионов рублей для медиков, лечащих ковидных

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 11 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Медиками, работающим с больными с коронавирусом, будут допвыплаты.Медиками, работающим с больными с коронавирусом, будут допвыплаты.
Изменить размер текста:

На утро 11 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 2314 человек, плюс 83 новых случая за сутки.

770 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+ 61 за сутки).

1495 (+7) выздоровели.

49 (+5) человека с подтвержденным коронавирусом умерли.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

На выплаты тверским медикам направят дополнительные средства, об этом сообщает областное правительство.

50,8 млн рублей будут направлены на стимулирующие доплаты более 3 200 сотрудникам 36 организаций здравоохранения Верхневолжья.

Они коснутся работников стационаров, специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, лаборантов и сотрудников неинфекционных бригад скорой помощи.

Надбавка для врачей-специалистов составляет 27956 рублей, среднего персонала – 13978 рублей, младшего персонала – 8387 рублей. Для врачей скорой помощи – 22365 рублей, фельдшеров и медсестер – 11182 рубля, диспетчеров – 5591 рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Народная хоровая академическая капелла Твери стала победителем Международного конкурса «Жар – птица России»
В Тверской области торжества в честь 75-летия Великой Победы пройдут в четырех городах
Водитель джипа погиб после столкновения с фурой на трассе М-11 в Тверской области
Творческие и талантливые семьи Тверской области приглашают всех желающих на онлайн-занятия
Заявления на единовременную выплату подали более 115 тысяч тверских семей
Тверские судебные приставы ведут приём по телефону горячей линии
Житель Тверской области осужден за езду на автомобиле в пьяном виде
Осужденные женской колонии в Тверской области соревновались в ловкости, смекалке и артистизме
Прокуратура проводит проверку по факту гибели 13-летней девочки в Тверской области
В Твери подвели итоги детского конкурса "Полицейский Дядя Стёпа"
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Макарова из Тверской области отмечает 100-летний юбилей
Два самых популярных пляжа Твери не прошли проверку по микробиологическим показателям
В ряде населенных пунктов Тверской области не соблюдались меры пожарной безопасности
Пять велосипедов украли у жителей Тверской области за минувшие сутки