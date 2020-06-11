Коронавирус в Твери, последние новости на 11 июня 2020 года: 50 миллионов рублей для медиков, лечащих ковидных
На утро 11 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 2314 человек, плюс 83 новых случая за сутки.
770 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+ 61 за сутки).
1495 (+7) выздоровели.
49 (+5) человека с подтвержденным коронавирусом умерли.
Такие данные приводит региональный оперштаб.
На выплаты тверским медикам направят дополнительные средства, об этом сообщает областное правительство.
50,8 млн рублей будут направлены на стимулирующие доплаты более 3 200 сотрудникам 36 организаций здравоохранения Верхневолжья.
Они коснутся работников стационаров, специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, лаборантов и сотрудников неинфекционных бригад скорой помощи.
Надбавка для врачей-специалистов составляет 27956 рублей, среднего персонала – 13978 рублей, младшего персонала – 8387 рублей. Для врачей скорой помощи – 22365 рублей, фельдшеров и медсестер – 11182 рубля, диспетчеров – 5591 рубль.
ИСТОЧНИК KP.RU
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