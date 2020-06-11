Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 11 июня 2020 года: 83 инфицированных за сутки
Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 2314 человек
Количество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 11 июня. Фото: ПТО
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 11 июня: 2314 человек, плюс 83 новых случая за сутки.
770 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+ 61 за сутки).
1495 (+7) выздоровели.
49 (+5) человека с подтвержденным коронавирусом умерли.
Такие данные приводит региональный оперштаб.
С начала эпидемии в регионе проведено 85099 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2671.
ИСТОЧНИК KP.RU
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