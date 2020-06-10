2020-06-10T18:17:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 10 июня: рост числа инфицированных по районам - 83 новых случая и 5 смертей от ковида

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Количество больных коронавирусом в Тверской области растёт.Количество больных коронавирусом в Тверской области растёт.
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

10 июня коронавирусной инфекцией в регионе заражены 2314 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (83 новых случая за сутки).

770 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.

49 человек умерли (5 смертей за минувшие сутки).

Количество заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 10 июня:

Тверь 820

Кимры 462

Конаковский район 210

Лихославльский район 176

Калининский район 82

Ржев 63

Рамешковский район 52

Максатихинский район 51

Кимрский район 48

Торжок 47

Андреапольский муниципальный округ 36

Зубцовский район 34

Вышневолоцкий городской округ 33

Бежецкий район 31

Кашинский городской округ 27

Старицкий район 20

Нелидовский городской округ 15

Торопецкий район 13

Лесной муниципальный округ 11

Торжокский район 10

Весьегонский муниципальный округ 9

Удомельский городской округ 8

Селижаровский район 8

Бологовский район 7

Спировский район 6

Кувшиновский район 6

Калязинский район 5

Сонковский район 5

Осташковский городской округ 4

Кесовогорский район 2

Жарковский район 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 2

Ржевский район 2

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1

ЗАТО Озёрный 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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