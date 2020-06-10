Карта распространения COVID-19 в Тверской области 10 июня: рост числа инфицированных по районам - 83 новых случая и 5 смертей от ковида
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
10 июня коронавирусной инфекцией в регионе заражены 2314 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (83 новых случая за сутки).
770 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.
49 человек умерли (5 смертей за минувшие сутки).
Количество заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 10 июня:
Тверь 820
Кимры 462
Конаковский район 210
Лихославльский район 176
Калининский район 82
Ржев 63
Рамешковский район 52
Максатихинский район 51
Кимрский район 48
Торжок 47
Андреапольский муниципальный округ 36
Зубцовский район 34
Вышневолоцкий городской округ 33
Бежецкий район 31
Кашинский городской округ 27
Старицкий район 20
Нелидовский городской округ 15
Торопецкий район 13
Лесной муниципальный округ 11
Торжокский район 10
Весьегонский муниципальный округ 9
Удомельский городской округ 8
Селижаровский район 8
Бологовский район 7
Спировский район 6
Кувшиновский район 6
Калязинский район 5
Сонковский район 5
Осташковский городской округ 4
Кесовогорский район 2
Жарковский район 2
Западнодвинский район 2
Сандовский район 2
Ржевский район 2
Фировский район 1
Краснохолмский район 1
Молоковский район 1
Оленинский район 1
ЗАТО Озёрный 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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