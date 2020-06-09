2020-06-10T09:50:57+03:00
Общество

В Твери отремонтируют 30 улиц

Ремонтные работы-2020 должны быть завершены до начала учебного года В Твери в рамках реализации
Алина ПЕТРОВА
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Ремонт дороги в Твери. Фото: администрация ТвериРемонт дороги в Твери. Фото: администрация Твери
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В Твери в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в нормативное состояние будут приведены 30 улиц, проходящих в непосредственной близости от школ и детских садов. Отремонтировать дорожное покрытие на них планируется до начала учебного года.

-Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в период с 2019 по 2024 год в Твери планируется отремонтировать более 265 км дорог. В частности, в 2019 году были отремонтированы 27 объектов улично-дорожной сети протяжённостью свыше 35,6 километра. В 2020 году будут отремонтированы 46 улиц протяжённостью свыше 61,5 километра.

В администрации Твери поясняют, в данный момент заключён контракт на ремонт дорог в Заволжском районе Твери, подрядчик – ЗАО «АБЗ-Дорстрой» – приступил к работам.

В ближайшее время на конкурсной основе будет определён подрядчик на ремонт улиц Московского, Пролетарского и Центрального районов. Из 46 улиц, ремонтируемых в этом году, 30 ведут или проходят в непосредственной близости от образовательных учреждений.

Так, к примеру, на межквартальный проезд в микрорайоне «Южный» выходят ворота гимназии № 44 и школы № 48, также вблизи находятся школы № 45 и № 55 и детские сады № 55 и № 132. На улице Тамары Ильиной расположено сразу 5 детских садов – №№ 2, 35, 67, 90 и 148, здесь же располагается здание начальных классов школы № 27, а в торце улицы – школа № 43. Немало школ и детских садов выходят на Петербургское шоссе, а также на улицы: 15 лет Октября, Академическую, Лизы Чайкиной, Московскую.

Всего же ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» затронет 3 тверских гимназии, 21 школу, 34 детских сада и 4 дошкольных отделения школ.

Сроки выполнения работ по всем районам города одинаковые – до 30 сентября.

Интерактивная карта ремонта тверских дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: http://bit.do/dorogi2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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