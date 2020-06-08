В Твери в День эколога высадили кустарники и саженцы деревьев

На территории нового детского сада в микрорайоне «Южный», построенного в 2020 году по национальному проекту «Демография», было высажено 15 туй и 10 кустов можжевельника. В посадке вместе с волонтерами принял участие Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня в Тверской области ведется большая работа по национальному проекту «Экология», начиная от промышленного восстановления лесов до благоустройства городов. Верхневолжье всегда было регионом с лучшей экологией. Мы реализуем проект «Оздоровление Волги», программы по озеленению и сохранению лесов, переработке отходов. Самое главное – мы видим, что наши территории преображаются. Один из знаковых проектов – посадка более 1500 деревьев у Ржевского мемориала Советскому солдату с участием ветеранов и молодежи», - цитирует губернатора пресс-служба администрации Твери.

Также в День эколога в Комсомольской роще на территории Красной поляны были высажены десять саженцев сосны.

Кроме того, 5 июня на территории поймы реки Тьмаки и возле ДК «Пролетарка» были высажены саженцы каштанов.