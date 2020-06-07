В Твери идёт работа с подрядчиками по гарантийному устранению повреждений на дорогах

Под пристальным взором горадминистрации, в частности, на объектах, отремонтированных в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Все обнаруженные дефекты устраняются подрядчиками в рамках гарантийных обязательств – за собственный счёт.

Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в период с 2019 по 2024 год в Твери планируется отремонтировать более 265 км дорог. В частности, в 2019 году были отремонтированы 27 объектов улично-дорожной сети протяжённостью свыше 35,6 километра.

Заключаемые с подрядчиками контракты включают в себя не только работы по ремонту, но и гарантийные обязательства.

В частности, для верхнего слоя асфальтобетонного покрытия гарантийный срок составляет, как правило, 5 лет. На всём его протяжении при обнаружении признаков разрушений, дефектов вследствие некачественно выполненных работ или применения некачественных материалов подрядчик по предписанию муниципалитета обязан в кратчайший срок устранить выявленные дефекты или полностью переделать работы за свой счёт.

Следует отметить, что в целом работы по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году были проведены на высоком качественном уровне.

Тем не менее, отдельные факты возникающих повреждений, в особенности по прошествии первого зимнего сезона, выявляются. Всего по итогам проведённого сотрудниками администрации Твери в конце мая обследования всех отремонтированных участков было выявлено 14 гарантийных случаев по 10 объектам улично-дорожной сети города.

Подрядчикам, ремонтировавшим данные участки дорог, выданы предписания об устранении дефектов, срок выполнения работ установлен на 15 июня. На сегодняшний день все подрядные организации уже приступили к устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств.