В Твери к летней досуговой онлайн – кампании #ЛЕТО_ТВЕРЬ присоединились более 500 школьников

В Твери начала работу летняя досуговая онлайн-кампания #ЛЕТО_ТВЕРЬ, которая пройдёт в две смены. Сейчас в ней принимают участие 536 школьников. Для работы с детьми в качестве тьюторов и воспитателей привлечены профессиональные педагоги.

- Досуговая программа для отдыха школьников #ЛЕТО_ТВЕРЬ – уникальная и полностью разработана командой из лучших тверских специалистов, - рассказала начальник управления образования администрации Твери Наталья Жуковская, - В проекте участвуют более 100 педагогов, все школы города предоставили свои мастер-классы. Благодаря этому в сети создана целая библиотека, которую по расписанию могут посещать школьники.

Летняя досуговая онлайн-кампания #ЛЕТО_ТВЕРЬ предлагает участникам 10 развивающих программ: #Лингво_Тверь - участники программы научатся рассказывать о Твери на английском и немецком языках, будут увереннее общаться на изучаемом языке;

#IT_Тверь - программа адресована тем, кто готов изучать основы POWER POINT и PAINT, а также хочет научиться 3D моделированию и гейм дизайну;

#Медиа_Тверь - в рамках школьного медиа - центра участники программы попробуют себя в роли журналистов и фотографов;

#РДШ_Тверь - интересные проекты и мастер классы Российского движения школьников откроют новый путь к саморазвитию для всех участников;

#Dance_Тверь - программа позволит погрузиться в мир танца, а также познакомит с разными танцевальными направлениями;

#Театр_Тверь - это тайны актёрского мастерства и сценической речи, здесь можно узнать, как накладывают грим и стать участником мини-спектакля;

#Лидер_Тверь - программа направлена на развитие лидерских качеств;

#Эколог_Тверь - в рамках программы можно сделать уникальные научные открытия вместе со специалистами-экологами Тверского Технического Университета;

#Страновед_Тверь - увлекательное путешествие по странам и культурам нашей планеты, участники программы научатся приветствовать друг друга на 10 языках, а также смогут узнать интересные факты о мировых столицах;

#Следопыт_Тверь - участники этой программы станут настоящими следопытами, научатся ориентироваться на местности и посетят захватывающие места Тверской области.

По желанию, все школьники могут посещать мастер-классы различной направленности, библиотека постоянно пополняется.

В настоящее время на платформе сформировано уже 86 видеоматериалов – все они будут доступны для использования в течение лета.

В ближайшее время раздел «Программы» планируется расширить занятиями для дошкольников (4-5 лет) и младших школьников (6-7 лет).

Досуговая онлайн – кампания #ЛЕТО_ТВЕРЬ проходит в 2 смены по 5 дней (1 смена: 8.06 - 12.06; 2 смена: 15.06 - 19.06). Прием заявок на участие во второй смене уже открыт.

Участие доступно любому школьнику абсолютно бесплатно. Подать заявку, узнать более подробную информацию можно в Дирекции кампании по ссылке: https://sdo.school.tver.ru/site/.